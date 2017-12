Nové CD

Collegium musicum, Efterklang, Bauchklang, PSH.

11. máj 2010

Collegium musicum: Speak, memory

Pavian records



Nie náhodou má prvé DVD (a nové CD) skupiny Collegium musicum vypožičaný názov z Nabokovových pamätí. Kapelník Marián Varga ruského spisovateľa miluje a so svojimi spoluhráčmi sa rovnako ako on rozhodol pozrieť sa na vlastnú minulosť. Ide o záznam z vlaňajšieho dvojkoncertu v bratislavskom divadle Aréna. Zneli iba staršie skladby, jedinou (no zvukovo výraznou) novinkou je bubeník Martin Valihora.

Efterklang: Magic Chairs

4AD / Wegart



Na severe Európy alternatíva nie je doplnkom stredného prúdu. Krajiny ako Island a Dánsko vyvážajú výhradne hudbu, akú u nás nepočuť v rádiách. Súčasnú klasiku pre kluby pripomína postrock kodanských Efterklang. Vlani ich zložité symfonicky košaté kompozície zavŕšila živá verzia albumu Paradies v spolupráci s Danish National Orchestra. Prekvapením je preto novinka - krátke hravé pesničky.

Bauchklang: Signs

Hoanzl/ Broken Silence



Bauchklang sú jedna za najzaujímavejších kapiel takzvanej vokálnej hudby. Namiesto akýchsi nudných džezových štandradov je však beatbox rakúskej zostavy moderný a aktuálny. Bol by to hip-hop, drumandbass či reggae, keby to nebol typický zvuk kapely. Taký, aký predvádza aj na novom albume Signs. Niektorí potrebujú orchester a stále je to gýč. Iným stačia ústa a nápady a bude to dobrá urban music. Inak, už v piatok vystúpia v Bratislave.

PSH: Epilog

Big Boss



Najskôr to boli správy o konci legendárnej českej hiphopovej trojice. Vraj sa Peneři strýčka homeboye chcú venovať inej kariére či podnikaniu. Nie je to pravda, našťastie. Orion a Wladimir 518 pod taktovkou Trafika totiž nahrali album zaujímavejší ako predchádzajúci Rap'n'roll. Na Epilogu sa vracajú aj k starým silným témam, no vedia, že v roku 2010 už nemôžu rapovať ako v roku 1998. To si môže dovoliť iba Kato (Deph z Chaozzu) a jeho Prago Union.