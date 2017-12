Stone nevie, za čo mu blahoželali

Na festivale v Cannes malo premiéru pokračovanie slávneho filmu z 80. rokov Wall Street

15. máj 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Ľudia nepochopili, o čom bol film Wall Street, hovorí režisér Oliver Stone. Pred dvomi rokmi však pochopil, že sa musí k príbehu z finančníckeho sveta vrátiť.

Zamestnanci niekoľkých finančných spoločností sa predvlani dozvedeli, že ich príde navštíviť Oliver Stone, aby zistil, ako to u nich vyzerá. Keď vošiel do dverí, vstali a začali tlieskať. Vážili si jeho film Wall Street z roku 1987 a ponúkali sa mu, že si radi zahrajú v jeho pokračovaní. Stone ho ukázal na festivale v Cannes pod názvom Wall Street: Money Never Sleeps.

Oslavovať bohatstvo?

Tá prvá časť je dodnes mimoriadne moderná. Michael Dougles v nej hral brilantného obchodníka Gordona Gekka a dostal za to Oscara. Jeho postava patrí medzi pamätných filmových zločincov a jeho veta „Chamtivosť je užitočná“ zas medzi najznámejšie filmové výroky. Ale ani Michael Douglas, ani Oliver Stone nevedia, či sa z toho majú tešiť. „Stretol som už zopár mladých obchodníkov, ktorí mi ďakovali, že som ich inšpiroval, aby sa venovali peniazom,“ povedal Douglas. „Ľudia asi nepochopili, o čom film bol,“ smutne súhlasí Stone.

Wall Street bol rozprávaním o mladíckej ambicióznosti, krehkosti morálnych zásad, manipulácii, strate súdnosti a zrade. Keďže hrdinovia pracovali na burze, ukázal sa svet finančníkov a bolo vzrušujúce sledovať ho. V prvom pláne však predsa len zostávalo napätie z nevyhnutnej katastrofy.

Stone hovorí, že s nápadom nakrútiť pokračovanie za ním prišli už v roku 2006, ale nechcelo sa mu: „Nemal som chuť oslavovať svet bohatstva. Ale o dva roky neskôr, keď šli banky do krachu, som pochopil, že je naozaj čas vrátiť sa späť.“

Čo priniesol krach

Najprv si Wall Street pozrel a prekvapene skonštatoval, že v postavách nebude musieť robiť žiadne zásadné korekcie. Všetko sedelo, ľudia sa nezmenili. A nezmenil sa ani jeho postoj ku kapitalizmu – stále je z neho zmätený. „Bol som vždy ochotný pripustiť, že je to najlepší a funkčný systém, ale dnes skôr pripúšťam to, že to funkčný systém nie je. Myslel som si, že sa po takomto krachu zrúti. Ale on sa nezrútil. Zhoršil sa.“

V tom, čo vidí dnes, nespoznáva svet, v ktorom pracoval jeho otec. Aj on bol finančným agentom, ale kariéru skončil, keď sa začalo pracovať na počítačoch a všetky obchodné transakcie boli zrazu oveľa rýchlejšie. „On veril papierom, počítačová technológia bola preňho komplikovaná,“ hovorí Stone. „Dodnes verím, že môj otec bol čestný muž, v prvom rade pracoval pre svojich klientov, až potom myslel na seba.“

Stone svoju predstavu o novom svete preniesol do niekoľkých zásadných zmien svojho príbehu. V prvom dieli boli najväčšími obchodnými špekulantmi jednotlivci, v druhom dieli ich vystriedali banky. Ambiciózneho Buda Foxa, ktorý sa zaplietol s diabolským Gekkom, nahradil snúbenec jeho dcéry Jake Moore. Aj on je sebavedomý finančník a aj on má morálne zásady. A tiež sa nakoniec pustí do obchodov, ktoré uzavrie, len ak podvedie rodinu.

Čo bude v kine

Po premiére v Cannes sa trochu pískalo – z úcty k prvej časti, a zároveň tlieskalo – z úcty k režisérovi aj hercom v hlavných úlohách. Či sa filmu bude v kinách dariť, Michael Douglas nevie odhadnúť: „Možno by sa zdalo, že aktuálnosť témy pomôže. Neviem, skôr by som si zapolemizoval. Ľudia vidia Wall Street každý deň v správach, vidieť ho aj v kine im môže pripadať zbytočné.“ Dátum slovenskej premiéry zatiaľ známy nie je.