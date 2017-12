Múzeá ukážu meteorit aj pivnice

Galérie a múzeá oslavujú svoj deň, výstavy sú dnes zadarmo. Do polnoci trvá Noc múzeí a galérií.

15. máj 2010 o 0:00 Lucia Tkáčiková

Na „polnočnú“ sa dnes dá zájsť aj do múzea či galérie. Prebieha totiž už šiesty ročník celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií. Výstavné priestory a expozície sú otvorené od desiatej rána až do polnoci.

Podujatia organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa dajú navštíviť na 50 miestach Slovenska a všetky za jednotné vstupné 1,50 eura. Vstupenka funguje na princípe – raz zaplať a návštevu ostatných galérií a múzeí máš zadarmo.

Okrem bežných výstav je pripravených aj veľa netradičných, takisto sprievodné podujatia a tvorivé dielne.

Galérie vraj stále žijú

„Vo svete sa tento deň začal sláviť už v roku 1977,“ povedala Marta Janovíčková, predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku. „Z Francúzska to prišlo pred šiestimi rokmi k nám, najskôr do Bratislavy a potom na celé Slovensko.“

Janovíčková dodala, že cieľom akcie je ukázať ľuďom, že múzeá a galérie žijú a nie sú to len kamenné inštitúcie. „Predstavíme zhustené aktivity, ktoré tu prebiehajú počas celého roka, aby tak získal návštevník prehľad.“

Oslobodzovanie v Martine

K najväčším lákadlám sobotného programu bude v Bratislave patriť otvorená Klenotnica Bratislavy a výstava na Hrade Ars Liturgia – zlatníctvo v službách liturgie. Ide totiž o prvú výstavu od prebiehajúcej rekonštrukcie Bratislavského hradu.

Návaly sa očakávajú aj v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží, kde bude k dispozícii prvý slovenský meteorit s rodokmeňom, čiže so svojou známou dráhou. Slovenské národné múzeum na Červenom Kameni zas pozýva do pivníc hradu a priľahlých bášt, ide vraj o príležitosť, ktorá sa tak skoro opakovať nebude.

V Martine bude dnes treba oslobodzovať národné múzeum, dostanú to za úlohu všetci jeho malí návštevníci. Dnes večer majú budovu totiž zajať zbojníci.

Slovenská národná galéria organizuje v Bratislave a aj vo svojich vysunutých pracoviskách v Pezinku, Zvolene a Spišskej Belej tvorivé dielne, prehliadky, premietania i nočnú výpravu po Zvolenskom zámku. V Bratislave bude v SNG výpredaj. „Budeme predávať všetky katalógy, ktoré vyšli kedysi v SNG,“ vraví Alexandra Kusá, generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie.

Celý denný aj nočný program nájdete na stránke podujatia muzeum.sk.