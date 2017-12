Mike Leigh v Cannes predstavil nový film

Nový film Mikea Leigha je rovnako vtipný a pekný ako ten predchádzajúci. A ešte smutnejší.

17. máj 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová, (kk)

Nedávno mal režisér Mike Leigh v našich kinách film Happy Go Lucky, v Cannes predstavil svoju novinku. Another Year zaradený do hlavnej súťaže rozpráva o samote. Leigh má veľa úspechov vo svete, ale málo finančných fanúšikov doma v Británii. Irituje ich tým, že odmieta dávať úlohy americkým hviezdam a že nikdy nechce dopredu povedať, či plánuje nakrútiť komédiu, alebo drámu.



Vo filme s rozpočtom necelých päť miliónov dolárov sa takmer všetko deje v jednom útulnom dome so záhradou, kde bývajú manželia pred dôchodkom Tom a Gerri (a ich časté návštevy zvyknú konštatovať, že to znie ako Tom a Jerry.) Sú harmonický pár a vyrovnaní jednotlivci. Kamaráti sa k nim každú chvíľu hlásia na večeru či na víkendovú grilovačku, pretože tam cítia šťastie. Zvyčajne tam veľa pijú. Mike Leigh takýmto prostým, konverzačným filmom ukázal, akí ľudia zvyknú sedieť za jedným stolom: jedni majú peknú prácu a pekné vzťahy v rodine, druhým to jednoducho v živote nevyšlo. „Nakrútil som veľmi osobný a veľmi emocionálny film,“ povedal Mike Leigh.

Cannes považuje za zvláštnu ľudskú aktivitu, slávnosť ľudských slabostí a nezmyslov. A vraj ho má za to všetko rád.