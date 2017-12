Symfonici v undergrounde

Na undergroundovom majálese v Bratislave vystúpi v sobotu desať kapiel.

17. máj 2010 o 0:00 Alexander Balogh, (ba)

V skratke BUM, označujúcej Bratislavský undergroundový majáles, by pokojne posledné písmeno mohlo znamenať aj maratón, veď program druhého ročníka tohto podujatia je naplánovaný na dvanásť hodín. Na hlavnom pódiu, kde sa 22. mája predstaví desať kapiel, uzavrie prehliadku rockotéka (DJ WhiskySE & DJ RomanRF), navyše mini stage je vyhradený na šesť hodín projektu Braňa Jobusa - Abusus.

Pražská undergroundová legenda The Plastic People of the Universe pripravila v rámci koncertu aj slovenský krst svojho nového albumu Maska za maskou, druhým zástupcom českej scény bude punkový Visací zámek.

Svoje cédečko Orchester z Marsu pokrstí na majálese aj skupina Hudba z Marsu s tímom vokalistiek Trnafčan a prekvapenie prichystali aj Karpatské chrbáty, ktoré vystúpia aj s dvadsaťčlenným symfonickým telesom Art Music Orchestra.

Atraktívnu posilu si pozvala Slobodná Európa, ktorej gitarovú sekciu rozšíri Laco Lučenič. Táto kapela sa na undergroundovom majálese zúčastnila už aj vlani, rovnako ako kultová Zóna A a Chili liki tu-a, kým nováčikmi podujatia sú The Swan Bride, Med a Dorota Nvotová & Band.

Podrobný program a ďalšie informácie nájdete na stránke www.bum.eu.sk