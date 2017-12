Iňárritu vie, že sa mu asi budete smiať

Slávny mexický režisér (Amores perros, 21 gramov, Babel) je spokojný s novinkou, s ktorou súťaží v Cannes.

18. máj 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Slávny mexický režisér nakrútil intímny príbeh muža, ktorý zomiera, a považuje to za svoj najoptimistickejší film.



Bol svetobežníkom, nachodil sa po exotických krajinách, počúval jazyky, ktorým nerozumie, pracoval v neprebádaných kultúrach. A už sa mu viac nechce. Tentoraz prišiel mexický režisér Alejandro González Iňárritu na festival do Cannes s filmom, ktorý nakrútil iba v Barcelone a v španielčine. Volá sa Biutiful.

„Bol som vyčerpaný. Unavili ma aj všetky tie scenáristické cvičenia a hľadania možností rozprávania príbehu," tvrdí Iňárritu. „Cítil som, že musím písať čo najjednoduchšie, pretože to, čo som chcel povedať, je zložité. Ako ľudská existencia sama."

Svet je proti

Iňárritu si v jednej chvíli uvedomil, že jeho témy sa nemenia. „Asi mám doma sad jabloní - jediné, čo v ňom môžem dopestovať, sú jablká," hovorí. A tak je film Biutiful o človeku, ktorý má bolestivú skúsenosť so životom najmä preto, že ho čoskoro stratí. Dozvedá sa, že je chorý, chvíľu s tým bojuje a keď to konečne prijme, pokúša sa dať rozrobené veci do poriadku.

Postavu Uxbala si zahral Javier Bardem a keď dostal otázku, aká to bola práca, povedal: „Videli ste film? Bola to sila, súhlasíte? Tak asi tak sa mi robilo. Ťažko. Samozrejme, že každý v ňom videl čosi iné - ja ho vidím ako portrét muža, ktorý odchádza a nemá to jednoduché, lebo je zapletený do korupcie a zneužívania ľudí. Vie, že by mu pomohla láska, že by ho vyliečili súcit a odpustenie, ale to sú len jeho plány. Svet je proti."

Biutiful je rovnako emocionálne intenzívny ako filmy Amores Perros a Babel, ktoré Iňárritu nakrútil predtým. Darí sa mu postihnúť nevýslovné spojenie a blízkosť v pokrvných vzťahoch, hoci množstvo vyhrotených scén mierne prešvihol a miestami vykráda seba samého, v obraze aj hudbe. On sám je však s filmom veľmi spokojný a kedykoľvek si ho pozrie znovu. „Väčšinou sa mi chce po skončení filmu vracať a už keď vychádzam zo strižne, začínam ho nenávidieť. Ale Biutiful sa mi ešte stále prihovára," povedal.

Dnes šokuje intimita

Ďakuje za to Javierovi Bardemovi, pretože dokázal odohrať celý film v náznakoch a vystačil si aj s minimálnym množstvom dialógov. Na to treba vraj mať veľký talent, skúsenosti, citlivosť a tiež vieru, že diváci si vedia príbeh sami domyslieť.

Ale jedno by im predsa len ešte odkázal: „Asi sa budete smiať, ale ja si myslím, že Biutiful je môj najoptimistickejší film. Mnohým pripadá depresívny, ale len preto, že sa rozprávajú len cez počítač a už si odvykli od ľudskej blízkosti. Nechce sa im pozerať na obnaženú intimitu, boja sa, že sa v nej spoznajú. To ich šokuje? Veď cítiť blízkosť je tá najľudskejšia a najúžasnejšia skúsenosť, akú môžeme mať."