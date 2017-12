Novú Sanitku bude šoférovať Filip Renč

Nemocnica na kraji mesta sa pokračovania dočkala už dávnejšie, nové diely seriálu Sanitka doteraz brzdili autorské práva. Socialistickému hitu v bielych plášťoch dá novú tvár režisér Filip Renč.

18. máj 2010 o 15:59 Ján Gregor

„Můj čas, je pouho pouhé prozatím...“ začínala sa pieseň, ktorá v 80. rokoch uvádzala seriál Českovenskej televízie Sanitka. Petr Kotvald a Stanislav Hložek v nej mohli po škôlkarskom hite trochu dospieť, so spievaním im pomohla Hana Zagorová. Pieseň žije svojím životom dodnes, do predvolebnej kampane ju použili českí sociálni demokrati.

Správy o nakrúcaní pokračovania slávneho seriálu sa už objavovali niekoľko mesiacov, všetko sa potvrdilo až v týchto dňoch. Koproducentom Českej televízie bude slovenská Forza, ktorá sa podpísala aj pod úspešný film Pokoj v duši. Jej hovorca Martin Šesták však nechcel poskytnúť ďalšie informácie, do agentúr sa dostala iba krátka správa, že režisérom bude Filip Renč a scenár má na starosti syn pôvodného scenáristu Jiřího Hubača Ivan. Režisér pôvodných dielov z roku 1984 Jiří Adamec odhadol náklady na prípadné pokračovanie na sto miliónov českých korún, reálne náklady neboli zverejnené.

V novej Sanitke by sa mali stretnúť viaceré postavy z prvej série, oslovený bol Jaromír Hanzlík, ktorý stvárnil zásadového lekára Vojtěcha Janderu. Ten odmietol sľubnú kariéru chirurga a nastúpil do pražskej záchranky. Seriál zachytával jej osudy od 50. do 70. rokov, pokračovanie by sa malo odohrávať v súčasnosti.

Pozoruhodným motívom pôvodnej jedenásťdielnej série bola emigrácia doktora Mádra. Mal nevyhovujúci kádrový posudok, ale dôverčivý Jandera mu pomohol získať povolenie, aby sa mohol zúčastniť na odbornom kongrese v Kodani.

Do dejín tunajšej televíznej tvorby sa zapísala epizóda s havarovaným lietadlom. Odkazovala na skutočnú udalosť, pád lietadla v Suchdole v roku 1975. Na nakrúcanie havárie s desiatkami mŕtvych použili vyradený Iljušin. Filmári zápasili s tým, ako ho demontovať, tieto lietadlá totiž konštruovali tak, aby vydržali čo najviac. Rozlomiť ho pomohla až demolačná čata.

Naša éra priniesla aj agresívne útoky pacientov a bitky o prevádzkovanie záchrannej služby. Nové príbehy Sanitky budú čerpať zo skutočných udalostí, ale zrejme poskytnú aj iný obraz sanitiek, než obvykle vídame vo večerných správach.