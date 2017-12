Bájny turul zakrúži aj nad festivalom

Dnes sa začína štvordňový viacžánrový festival Anasoft litera fest.

19. máj 2010 o 0:00 Alexander Balogh

BRATISLAVA. Vladimír Godár s Petrou Noskaiovou a ich Slovanské uspávanky, potom Longital a nakoniec Jozef Lupták, Boris Lenko a spievajúci bratislavský rabín Baruch Myers na koncerte Chassidic Songs.

K hudbe pridajme špeciálne predstavenie divadla SkRAT (všetko, čo ste nechceli vedieť o súčasnej slovenskej literatúre a báli ste sa odpútať) či projekcie ôsmich filmových adaptácií knižných diel - Intimita podľa predlohy Hanifa Kureishiho, Smrť sa volá Engelchen (Ladislav Mňačko), Hodiny (Michael Cunningham) či Sestra (Jáchym Topol).

Pocta Roznerovi

Aj to všetko patrí do Anasoft litera festu, ktorý potrvá oddnes do soboty, a hlavne to napĺňa jeho viacžánrovosť. Základom je, samozrejme, literatúra.

Okrem tradičných čítačiek finalistov, z ktorých vzíde v septembri už piaty laureát ceny Anasoft litera, sú to aj diskusie o súčasnej literatúre v divadle, jazykovej štylizácii v próze alebo o knihe Jána Roznera Sedem dní do pohrebu.

Tá bola nesporne jednou z literárnych udalostí vlaňajška, a keďže štatút ceny umožňuje hodnotiť len diela žijúcich autorov, rozhodli sa organizátori prezentovať toto dielo „aspoň" na festivale.

Finalisti aj v laviciach

Čarom nechceného sa práve teraz uskutoční na pôde festivalu diskusia „o Maďaroch bez Maďarov" alias Guláš z turula. Tak sa volá kniha esejí poľského spisovateľa Krzysztofa Vargu, ocenená prestížnou cenou Niké, ktorá čoskoro vyjde v slovenskom preklade.

S Vargom bude aj o bájnom maďarskom vtákovi turulovi debatovať Pavol Rankov, on sám nezaprel svoj obdiv k magickému realizmu a vtiahol turula aj do svojho úspešného románu Stalo sa prvého septembra.

Festival svoju pestrosť zvýrazňuje aj viacerými „miestami činu" - Klarisky, synagóga v Stupave, Ex libris a Ex café, A4-Nultý priestor, kino Mladosť, Filozofická fakulta UK, a v neposlednom rade aj niekoľko gymnázií, kde predpoludním spestria vyučovania viacerí minulí i terajší finalisti Anasoft litery.

Podrobný program na www.anasoftlitera.com.