Čo počúvame

Ak Flying Lotus v minulosti patril na festival Wilsonic, jeho tretí album Cosmogramma (Warp) by sa hodil skôr na festival Next.

19. máj 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Občas to znie ako zle zorganizovaná skúška orchestra, v ktorom každý muzikant dostal iné noty. A občas ako zážitok človeka, ktorého pustili prvý raz v živote so samplerom v ruke do predajne s gramoplatňami, a tak sa rozhodol uchovať všetky nahrávky pre budúce generácie.

Akurát, že naraz a vznikla eklektická (bez urážky) zmes všetkého možné od chiptunes cez starý blues a terénne nahrávky po musique concréte. Do balady s éterickým hlasom sa potom miešajú zvuky pingpongových loptičiek a do klasického big bandu breakcoreové bicie ameny.

Nový album Američana Stevena Ellisona, ktorého post-tanečná scéna koketujúca s elektronikou pozná skôr pod pseudonymom Flying Lotus, je však predovšetkým koláž. Znôška nápadov, ktoré niekedy držia pokope viac, inokedy menej, no v žiadnom prípade nie sú poskladané náhodne. Svoje si tak nájdu priaznivci crate diggingu a džezu, ale aj experimentálnej hudby - a dnes najmä tí poslední.

Tento album je trochu ako šialený jukebox. Aj to ma baví, aj tamto ma baví - tak to nechám hrať naraz, možno si povedal hudobník. Možno sa ozvali jeho gény - veď Ellisonova teta je vdova po džezovom saxofonistovi Coltraneovi.

A možno je to celé inak: Flying Lotusa prestalo baviť, že chvíľu ho zbožňuje alternatívna hiphopová scéna, chvíľu zase fanúšikovia módnych úletov ako wonky alebo glitch. Rozhodol sa robiť muziku, a keďže jej má rád veľké množstvo, túto masu chcel dostať aj na album. Je to zaujímavé - aj keď trochu svojské - počúvanie.