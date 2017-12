FOTO: Voľby okom Viktora Szemza

Vyvolaní vyvolení je názov fotopublikácie, ktorá mapuje parlamentné voľby na Slovensku v rokoch 1994-2006. Jej súčasťou sú aj fotografie Viktora Szemza.

24. máj 2010 o 10:00 (km)

Limitovaný knižný dokument Vyvolaní vyvolení vychádza pri príležitosti dvadsiateho výročia slobodných volieb na Slovensku. Pri jeho tvorbe sa podieľalo sedem fotografov: Jozef Ondzik, Martin Kleibl, Pavol Prok, Filip Kunák, Viktor Szemzo, Peter Burda a Pavel Maria Smejkal. Na stránke kultura.sme.sk si ich postupne predstavíme v miniprofiloch.

Voľby okom Viktora Szemza

Vyštudoval ŠÚV v Bratislave, odbor úžitková fotografia (1997 – 2001), absolvoval bakalárske štúdium na ITF SU v Opave (2001 -2005). V štúdiu pokračoval na VŠVU v Bratislave. Pôsobí ako pedagóg na ŠÚV. V roku 2006 dostal grant Photodocument.sk od agentúry Vaculik Advertising. Grant dostal za fotografie z Petržalky, kde manipuláciou s fotografickým záznamom tvoril obrazy podľa seba.



Je dokumentaristom? Podľa klasickej definície dokumentárnej fotografie, kde jednou z nutných podmienok dokumentárneho diela je, aby to bol záznam nemanipulovanej reality a aby ani s jej obrazom nebolo manipulované, dokumentaristom nie je. Podobne by však podľa tejto definície skončili aj autori, ktorých dnes ako dokumentaristov vnímame bezvýhradne. Dokumentaristom teda Viktor Szemzo nie je. No jeho fotografie sú plné dokumentarizmu.