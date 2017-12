Odvolať ma deň pred premiérou je zákernosť, tvrdí Mário Radačovský.

24. máj 2010 o 0:00 Zuzana Uličianska

Sobotná premiéra baletu Made in: Canada v Slovenskom národnom divadle sa zmenila na emotívnu rozlúčku s odvolaným šéfom baletu MÁRIOM RADAČOVSKÝM.

Ako ste prežívali sobotňajšiu premiéru?

„Bolo to úžasné. Samozrejme, že som mal v hľadisku aj svojich ľudí, ale takú emocionálnu podporu som nezažil už veľmi dlho. Chcem sa poďakovať celému publiku. Začalo tlieskať, len čo sa zdvihla opona a uvideli ma na scéne. Nevedel som, či mám vôbec začať tancovať, po duete tlieskali opäť."

Pri klaňačke ste sa o kroku nového vedenia veľmi diplomaticky nevyjadrili, však?

„Povedal som a budem to hovoriť všetkým novinárom, že to, čo sa udialo v piatok, je ľudský hyenizmus. Odvolať ma deň pred premiérou s vedomím, že mám na druhý deň tancovať, je zákernosť. Viete si predstaviť, aké to bolo emocionálne pre mňa aj pre súbor."

Svoje odvolanie ste však zrejme čakali.

„Generálny riaditeľ mal právo to urobiť, ja určite nepatrím do jeho tímu. Vedel som, že bude len otázkou času, kedy sa rozlúčime. Riaditelia sa menia, ale takéto načasovanie je nehodné tejto inštitúcie. Za dvadsať rokov svojej profesionálnej kariéry som niečo také nezažil. Ja to takto nenechám!"

Ste za týchto okolností ochotný v SND ešte tancovať aspoň do konca sezóny?

„Som ochotný, lebo som to sľúbil choreografovi Jamesovi Kudelkovi. Budem sa o tom rozprávať s novým riaditeľom baletu. Džentlmenstvo očakávam aspoň od pána Vlastimila Harapesa."

Prišlo vám nové vedenie po premiére zablahoželať?

„Nie."

V prvých verejných vyjadreniach vášho nástupcu Vlastimila Harapesa zaznelo, že nie je dobré, ak šéf sám aj tancuje.

„Môže mať s tým problém. Páni Vaculík a Kudelka ma však sami požiadali, aby som v ich choreografiách tancoval. Ja hlavne tancujem aj preto, že som suploval to, čo v súbore nie je. Absolútne nemáme špičku prvých sólistov. Keby nebol odišiel Roman Novitzky, bol by tancoval on. Najprv by si malo nové vedenie zmonitorovať situáciu, až potom sa vyjadrovať k tomu, prečo tancujem."

Nie je však práve úlohou šéfa budovať súbor?

„Samozrejme, že je. Ja som mohol sem doniesť sólistov hoci aj z Kanady, ale bolo by to finančne náročné. Predminulý týždeň som zachránil Labutie jazero, keď po zranení Jozefa Dolinského na skúške nikto nebol k dispozícii. Do Košíc som však nevolal, to je pravda."

Mali ste na svoje úlohy samostatné zmluvy?

„Zmluvu na Štyri ročné obdobia sme robili na poslednú chvíľu, to je pravda. Rolovné za jednotlivé predstavenia som však bral len také, ako bežní členovia súboru."

S akými pocitmi uzatvárate svoje pôsobenie v SND?

„Ja mám hodnotiť sám seba? Nás zhodnotí história. Dokázali sme neskutočné, hoci iní si zas môžu myslieť iné. Za štyri roky o nás nenapísali niečo dobré. Som hrdý, že sme so Silviou Hroncovou otvárali divadlo. Ďakujem jej za to, že ma pozvala na Slovensko. Chyby som robil aj ja."

Aké predstavenia ste mali naplánované?

„Najprv Giselle v koprodukcii s baletom z Budapešti, potom doplnenie KY-TIME o dve choreografie a nakoniec večer slovenských choreografov, na ktorom mali byť diela Igora Holováča, Šárky Ondrišovej, Lukáša Timuláka a moje."