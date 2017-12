Zlatú palmu získal thajský film o reinkarnácii strýka Boonmeeho

Zlatú palmu z tohtoročného Medzinárodného filmového festivalu v Cannes získala snímka Lung Boonmee Raluek Chat v réžii Apichatponga Weerasethakula.

24. máj 2010 o 8:01 sita, čtk

BRATISLAVA. Film prináša príbeh muža, ktorý sa rozhodne stráviť svoje posledné dni v obklopení blízkych na vidieku. Vtedy sa zjaví duch jeho zosnulej manželky, aby sa o neho starala. Vráti sa aj dlho stratený syn, nie však v ľudskom tele.

Víťazstvo filmu je pomerne prekvapivé. Správa prišla v čase, keď sa Thajsko snaží o návrat k normálnemu životu po politickej kríze, ktorá si v podobe násilných stretov opozičných demonštrantov s vládnymi silami od marca vyžiadala 86 mŕtvych a takmer 2000 zranených.

"Je to geniálne. Hlboko som dúfal, že tá snímka vyhrá," povedal agentúre AFP thajský minister kultúry Tíra Slukpeč. Režisérovi sľúbil heroické privítanie pri jeho návrate do vlasti. "Taký druh víťazstva je to, čo potrebujeme v čase krizy," dodal minister. "Je to vynikajúci film o thajských tradíciách a viere," povedal o filme.

Grand Prix si odniesol Xavier Beauvois za Des Hommes et des Dieux. Cenu poroty získala dráma Un Homme Qui Crie Mahamat-Saleha Harouna. Cenu pre najlepšieho režiséra si odniesol Mathieu Amalric za snímku Tournée, za ktorú si odniesol aj cenu kritiky FIPRESCI. Za scenár ocenili Chang-donga Leeho, konkrétne za film Poetry. Najlepšou herečkou sa stala Juliette Binoche za výkon vo filme Copie conforme, najlepším hercom Javier Bardem za výkon v Biutiful a Elio Germano za film La nostra vita. Cenu Camera d'Or si odniesol Michael Rowe za Ano Bisiesto.

Zlatú palmu v súťaži krátkometrážnych snímok získala Chienne D´Histoire v réžii Sergea Avédikiana. Porota svoju cenu udelila filmu Micky Bader od Fridy Kempff.

Juliette Binoche.

FOTO SITA/AP