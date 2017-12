Zomrel český spevák Petr Muk

Po dlhšej prestávke v piatok vydal nový album. V pondelok dopoludnia však prišla správa, že jeden z najznámejších českých spevákov už nežije.

24. máj 2010 o 11:41 Ján Gregor, idnes.cz, Ján Gregor

Článok je aktualizovaný o autorský text SME.

PRAHA. Spevák Petr Muk (45), hlas spojený s kapelami Oceán a Shalom, zomrel.

"Petr bol úžasný človek a táto nečakaná správa ma hlboko zasiahla," povedal iDNES.cz producent Oldřich Lichtenberg, ktorý odmietol špekulovať o príčinách spevákovho úmrtia. Podľa niektorých informácií sa predávkoval liekmi.

Spevák mal zdravotné problémy. Spevák, ktorý bol druhýkrát ženatý a mal tri dcéry, roky trpel maniodepresívnou psychózou. „Prebúdzam sa spotený a plný desu," povedal pred mesiacom v rozhovore pre bulvárny denník Blesk. Ešte skôr, než redaktorka stihla zapnúť diktafón, stihol pred ňou zhltnúť päť tabletiek. Ako tvrdil, bude ich zrejme brať do konca života.

Bipolárna afektívna porucha, ktorou trpel, sa vyznačuje periodickými zmenami nálad. Obdobia s chorobne pozdvihnutou, manickou náladou sa striedajú s hlbokými depresiami, ale aj s normálnymi stavmi. V pokročilejšom štádiu sa choroba nedá prekonať len silou vôle. Muk bol stále v kontakte s lekárom, ktorý upravoval liečbu podľa toho, ako sa jeho stav vyvíjal.

Skupiny Oceán som mal plné zuby, rozpad ma nemrzel, povedal Petr Muk v rozhovore pre SME.sk pred dvoma rokmi.

"Ešte v piatok som s Petrom hovoril a dával som mu vstupenky na nedeľný koncert Kiss. Bol plný energie. V ďalších dňoch sa budem snažiť jeho rodine pomôcť, ako to len pôjde," dodal Lichtenberg.

Muk minulý týždeň vydal nový album s názvom V bludišti snů. "Atmosféra mi pripomenula časy, keď som začínal a pravidelne sme hrali a skúšali. Naplnilo ma to úplne iným a novým pocitom," povedal v rozhovore pro MF DNES o nakrúcaní albumu Muk.

„S Petrom Mukom rozhodne treba počítať," napísal v pondelkovom vydaní recenzent denníka MF Dnes. Dodal, že nové cédečko Petra Muka V bludišti snů je také vydarené, až sa dá hovoriť o znovuvzkriesení. Vraj už dlho nenahral tak pútavý album plný energie i posmutnenej romantiky.

Video: Stín katedrál

Rodák z Českého Krumlova začal s hudbou už v puberte, pohyboval sa v oblasti punku a undergroundu, hral napríklad na basgitaru v známom punkovom Durale. V roku 1985 spoluzaložil kapelu Oceán, ktorá v druhej polovici 80. a na začiatku 90. rokov patrila medzi najpopulárnejšie české skupiny.

Na rozdiel od „depešáckych" kapiel, ktoré iba kopírovali svoj vzor, ako napríklad naša Monte Rosa, sa novoromantický Oceán snažil o originálnejšiu hudbu. Na začiatku 90. rokov sa ako predkapela dokonca dostali na britské turné Erasure.

V roku 1992 založil projekt Shalom, ktorý čiastočne kráčal v oceánských synthipopových stopách, bol však romantickejší a ešte prístupnejší širokému publiku, čomu zodpovedal ohlas jeho koncertov aj výborné predaje nahrávok.

Nemenej populárny Mukov projekt Shalom odkazoval na židovskú kultúru, k jeho fanúšikom na niektorých koncertoch pribudli aj odporcovia v podobe pravicových extrémistov.

V roku 1997 sa Petr Muk vydal na sólovú dráhu, na ktorej zaznamenával úspechy v anketách.

Okrem vlastných sólových hitov (Loď ke hvězdám, Neusínej, Tančíš sama, Ty a já nebo Něžné dotyky) sa preslávil aj viacerými originálnymi coververziami. Už so Shalomom nahral baladu Bon soir, mademoiselle Paris od skupiny Olympic, neskôr prespieval aj Stín katedrál z repertoáru Václava Neckářa či Zrcadlo Karla Černocha.

„Keď zomrie niekto taký, medzera po ňom sa nezaplní. Jeho miesto na česko-slovenskej scéne bolo jedinečné. Mal neuveriteľne krásny a jednoznačný hlas. Nech spieval aj Prší, prší, vždy to malo dušu," povedal SME Laco Lučenič. Známy gitarista a producent bol Mukov kamarát, krstil mu predchádzajúcu nahrávku a dokonca plánovali vlastný projekt. „Vlani sme rozrobili niekoľko pesničiek. Potom sa mu však zhoršil zdravotný stav, ja som mal inú robotu, a tak sme to odkladali, až sme to nestihli," dodal Lučenič, ktorý však uvažuje, že k týmto nahrávkam sa ešte vráti.

Video: Bon soir, mademoiselle Paris

V poslednom období Muk spolupracoval s hudobníkmi zo skupiny Deep Decline, s ktorými pripravil aktuálne a nádejne znejúci album V bludišti snů. V apríli dokončil turné s Evou Pilarovou a na rozdiel od posledných rokov neúčinkoval v žiadnom muzikáli. S kapelou hrávali dvakrát do mesiaca a väčšie turné k novému sólovému albumu chystali až na jeseň.