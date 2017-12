Postúpi Horehronie do finále Eurovízie?

Slovenskú časť súťaže vyhrala jednoznačne. Ako sa speváčka Kristína so svojou pesničkou dokáže presadiť v konkurencii štyridsiatich krajín, uvidíme dnes večer na Jednotke.

25. máj 2010 o 0:00 Oliver Rehák





„Zdá sa, že Slovensko má tento rok víťaznú kombináciu - skvelá speváčka Kristína Peláková a neuveriteľne úspešní autori Martin Kavulič a Kamil Peteraj,“ takto na svojej webovej stránke opisuje súťaž Eurovision Song Contest našich tohtoročných zástupcov. Veľké šance na postup z dnešného prvého semifinále im dáva aj STV: „Zo sedemnástich krajín má dnes možnosť prepracovať sa do finále až desať piesní. Horehronie má zatiaľ podľa predbežných prieskumov postup istý,“ píše sa v tlačovej správe.

V priamom prenose, ktorý sa na Jednotke začína dnes o 21.00 h, skladba Horehronie zaznie ako štvrtá v poradí. Hoci má anglickú verziu, Kristína ju odspieva v slovenčine. STV zverejnila aj dojmy speváčky, ktorá do Nórska odletela už pred týždňom: „Nenazvala by som to tréma, ale zodpovednosť. Budem spievať pred 120 miliónmi divákov – táto skúsenosť sa nedá porovnať s ničím, čo som doteraz zažila na Slovensku.“

Televízia Kristíne verí. Vybavila ju dvojnásobným rozpočtom oproti vlaňajším zástupcom Nele Pociskovej a Kamilovi Mikulčíkovi. Ich účinkovanie v moskovskom finále Eurosongu stálo 30-tisíc eur. Televízia tvrdí, že sprievodný tím má presne určené úlohy od organizovania rozhovorov pre médiá po rozdávanie propagačných predmetov. Ako nám povedal jeden z jeho členov, tričká s Kristínou už nosia aj šoféri MHD v Osle a speváčka mala aj koncert na námestí pred budovou radnice.

Druhé semifinále prebehne pozajtra a veľké finále v sobotu. Všetky tri večery uvidíte v priamych prenosoch na STV.