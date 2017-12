Fond reaguje na list ministrovi

Diskusia medzi Audiovizuálnym fondom a nespokojnou filmovou verejnosťou pokračuje.

26. máj 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová





BRATISLAVA. Rada Audiovizuálneho fondu včera reagovala na otvorený list, ktorý ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi poslali signatári výzvy Audiovizuálneho fondu. Výzvu už podpísalo 87 tvorcov a producentov. V liste ministrovi píšu, že rada fondu nereagovala na ich výhradu proti konfliktu záujmov v komisiách a rade fondu. Ich protest vyvolalo okrem iného to, že dvadsať percent pridelených prostriedkov išlo spoločnostiam predsedu rady Patrika Pašša a podpredsedníčky rady Petry Kolevskej.

Audiovizuálny fond považuje list signatárov za „neprimerane konfrontačný“, ale vraví, že bude s filmármi diskutovať o konflikte záujmov pri posudzovaní projektov. „Nevieme zatiaľ, či signatárom prekáža, že spoločnosti členov rady dostali dvadsať percent z prideľovaných prostriedkov, alebo či by im prekážalo aj to, keby sa z ich projektov podporil len jeden,“ hovorí riaditeľ fondu Martin Šmatlák. Podpredsedníčka rady Petra Kolevská pochybuje, či je možné dospieť k „takému zloženiu komisií a rady, ktoré by bolo mimo konfliktu záujmov a zároveň odborné“. A predseda rady Patrik Pašš hovorí: „Otázka konfliktu záujmov nie je taká dôležitá ako celkový prospech z fondu.“

Z výhrad signatárov Audiovizuálny fond zatiaľ prijal požiadavku, aby všetky projekty, ktoré sa uchádzajú o podporu fondu, hodnotili všetci členovia komisií a spolu o nich diskutovali, a aby sa zverejňovalo ich bodové hodnotenie.