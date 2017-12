Prvý bozk od starých rockerov

Legendárna americká skupina Kiss má v sobotu premiérový koncert na Slovensku.

26. máj 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Kiss je presne ten typ kapely, ktorú treba (alebo ktorú stačí) vidieť raz za život. Urobí pôsobivú šou, zahrá najväčšie hity a pár nových skladieb. Prvýkrát tú možnosť budeme mať túto sobotu na štadióne Interu v Bratislave.

BRATISLAVA. Už v 80. rokoch boli slávni, ale ich čaro na publikum funguje stále. Keď vlani po dlhej pauze vydali nový album Sonic Boom, hneď sa vyšvihol na druhé miesto americkej hitparády a koncertné ponuky sa opäť hrnuli. Jednu dal aj slovenský promotér, a tak legendárnu americkú skupinu Kiss uvidíme prvýkrát aj u nás.

Niečo naozaj veľké

Hovoriť o nich s bombastickými prívlastkami nie je prehnané. Dvadsať kamiónov naprataných technikou a pyrotechnikou, 26-metrové pódium a 70-členný sprievodný tím naznačujú, že na štadión Interu Bratislava v sobotu prichádza niečo naozaj veľké - jedna z najúspešnejších rockových skupín.

Po takmer štyridsiatich rokoch na scéne a vyše sto miliónoch predaných albumov už Kiss nepotrebujú nikomu nič dokazovať. Stále majú dosť fanúšikov, vďaka ktorým tak skoro nemusia zliezť zo štadiónových pódií do klubov, ako sa to stalo mnohým iným hudobníkom. Hoci u nás ich uvidíme prvýkrát až teraz, môžeme byť radi my a nie oni - majú stále dosť iných ponúk nielen z „exotických" krajín.

Štvorica, ktorá sa dala dokopy v New Yorku, sa preslávila už krátko po svojom vzniku v roku 1973. Už od počiatkov jej šlo o „okamžitý vizuálny a teatrálny efekt". Na rozdiel od iných metalistov vystupovala vo futuristických kostýmoch a tváre mala zmaľované na spôsob komiksových postáv. Imidž, ktorý kapelu odlíši, je dôležitý, bez dobrých pesničiek sa však úspech nekoná. Kiss napísali niekoľko melódií, ktoré zľudoveli - Lick it up, Crazy crazy nights, I was made for lovin' you alebo God gave rock'n'roll to you.

Najväčšie hity by mali tvoriť aj hlavnú časť sobotňajšieho koncertu. Zvyšok bude z albumu Sonic Boom, ktorý vyšiel na jeseň po 11-ročnej pauze a mnohí kritici ho považujú za jednu z najvydarenejších nahrávok kapely. Existuje aj v rozšírenej verzii - s druhým cédečkom, kde je pätnásť nových verzií klasických starších skladieb a dévedéčkom z koncertu v Buenos Aires. Kapela sa vrátila k pôvodnému zvuku, nepoužíva žiadne klávesy ani spevácke zbory, iba elektrické gitary a vlastné hlasy.

Dvojhodinová šou

Hoci zakladajúci členovia už majú okolo šesťdesiatky, stále ich baví vystupovať v tradičnom oblečení a nosiť tradičný mejkap. Na víkendových koncertoch v Česku Gene Simmons vyplazoval jazyk, Paul Stanley visel na lane, na pódiu horeli ohne, lietali konfety, tiekla umelá krv a dvojica zakladajúcich členov doplnená gitaristom Tommym Thrayerom a bubeníkom Ericom Singerom svoju šou uzavrela po dvoch hodinách.

Takto by to malo vyzerať aj v Bratislave. Brány štadióna organizátori otvoria o piatej, publikum rozohreje poľská kapela Juice a hlavné hviezdy by sa mali objaviť okolo deviatej. Najlacnejší lístok stojí štyridsať eur.

Podobne ako iné veľké skupiny, aj Kiss majú fankluby najrôznejšieho druhu. Istá webstránka napríklad zverejnila túto výzvu: „Prosíme o modlitby na 29. mája 2010, keď má v Bratislave ohlásené vystúpenie americká satanistická skupina Kiss (Kings in Satan Service - Králi v službách satana)."