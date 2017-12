Cez deň som rabín, večer hrám a spievam

Presun termínu Anasoft litera festu na máj priniesol viacero výhod.

26. máj 2010 o 0:00 Alexander Balogh

I prihodilo sa istému známemu slovenskému hudobníkovi, že na koncerte Slovanských uspávaniek zaspal. Tým sa jeho mediálna informácia končí, dá sa predpokladať, že zo spánku ho prebral búrlivý, dlhotrvajúci aplauz preplnených Klarisiek pre Vladimíra Godára a Petru Noskaiovú.

Lepší štart si Anasoft litera fest nemohol želať, úvodný koncert výnimočných osobností spojený s čítačkou Stanislava Rakúsa potvrdil účinnosť spájania literatúry s hudbou, ktoré malo v ďalších dňoch pokračovanie vďaka vystúpeniu Longitalu či projektu Chassidic Songs v stupavskej synagóge. Pavel Vilikovský sa tam evidentne nevedel dočkať konca svojho čítania, aby si mohol vypočuť koncert Barucha Myersa („cez deň som bratislavský rabín a večer aj spevák a muzikant"), Jozefa Luptáka, Borisa Lenka a Stana Palúcha.

Festival sa presunul z doterajšieho jesenného termínu na máj, keď môže prezentovať finalistov ceny Anasoft litera ešte pred vyhlásením víťaza. „Vyhli sme sa tiež veľkej koncentrácii jesenných kultúrnych podujatí," hovorí Katarína Kucbelová, organizátorka ceny Anasoft litera a rovnomenného festivalu.

Okrem toho festival spájal viacžánrové večery s predpoludňajšími komornými akciami na gymnáziách s účasťou známych spisovateľov. Tento termín súčasne prispel k tomu, že sa festival stal aktuálnou podporou spoločného májového a júnového programu Anasoft litery a denníka SME pre stredné školy.

Pavol Rankov, ktorý na jednom z večerov diskutoval so svojím poľským kolegom Krzysztofom Vargom v programe Guláš z turula, sa netajil prekvapením zo záujmu divákov. „Ako to robia, že vyberajú vstupné a majú plno, kým inde to robia aj zadarmo, a nepríde im skoro nik?"

Dobre, núka sa ľahká odpoveď, ku ktorej však treba dodať, že prijateľné vstupné pokrýva len zlomok nákladov štvordňového podujatia s niekoľkými desiatkami účinkujúcich. Konkrétnejšiu odpoveď mu dáva Kucbelová: „Festival tým, že spája literatúru s hudbou, a tiež s filmom a divadlom, vytvára nielen zaujímavé prieniky, ale aj spája publikum jednotlivých žánrov. Tým rozširuje cieľovú skupinu návštevníkov, takže na podujatia nechodia len literáti a skalní čitatelia slovenskej literatúry."