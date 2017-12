Maďarič: Odvolaním Pašša by som porušil zákon

Filmári žiadajú ministra kultúry Mareka Maďariča o odvolanie šéfa Audiovizuálneho fondu Patrika Pašša, minister to však neurobí, tvrdí, že by tak porušil zákon.

27. máj 2010 o 8:57 SITA

BRATISLAVA. "Signatári Výzvy Audiovizuálnemu fondu sa na mňa obrátili so žiadosťou, aby som podľa § 5, odsek 1 zákona o Audiovizuálnom fonde odvolal predsedu jeho rady. Vyhovieť takejto žiadosti by znamenalo konať v rozpore so zákonom aj s kompetenciou ministra. Zákon presne určuje, kedy môže minister odvolať člena rady Audiovizuálneho fondu a nie je mi známe, že by sa tieto podmienky naplnili," píše Maďarič na www.culture.gov.sk.

Ako tvrdí minister vo svojom stanovisku, keby žiadosti vyhovel, Audiovizuálny fond by stratil nezávislosť od ministerstva kultúry. "Práve táto nezávislosť bola jedným z cieľov založenia tejto inštitúcie. Vznik Audiovizuálneho fondu znamenal, že viaczdrojové a zvýšené financovanie audiovizuálnej tvorby bolo odovzdané do rúk ľuďom a subjektom pôsobiacim v audiovízii. Preto sa domnievam, že akékoľvek problémy môže vyriešiť len vecný a konštruktívny dialóg medzi nimi," vyzval k dialógu Maďarič. "Ani súčasný pozitívny trend vo vývoji slovenskej audiovízie nemusí byť nezvratný, ak si spomenieme na sebazničujúci výsledok vzájomných sporov slovenských filmárov v deväťdesiatych rokoch," upozornil minister.

Signatári Výzvy Audiovizuálnemu fondu sa otvoreným listom obrátili na ministra kultúry po tom, čo Rada Audiovizuálneho fondu 11. mája na rokovaní ignorovala hlavný bod ich výzvy. "Keďže členovia Rady zjavne nechápu závažnosť situácie, ktorú spôsobili, obraciame sa na Vás, vážený pán minister, ako na človeka, ktorý by z titulu svojho postavenia mal vyvodiť zodpovednosť a podľa § 5, odsek 1 zákona č.516/2008 o Audiovizuálnom fonde odvolať predsedu Rady Audiovizuálneho fondu Patrika Pašša, prípadne zvážiť zodpovednosť ďalších členov rady," píšu v otvorenom liste filmári. Ak minister nevyvodí zodpovednosť za zlyhanie fondu, signatári sú presvedčení, že fond definitívne stratí dôveryhodnosť. V mene všetkých podpísaných pod výzvou adresovali ministrovi otvorený list Mário Homolka, Peter Kerekes, Zuzana Mistríková, Marko Škop, Ivana Laučíková, Michal Struss, Robert Kirchhoff, Zuzana Piussi a Marek Šulík.

Spočiatku filmári formulovali výzvu ako neverejnú. Rada AVF síce vytvorila pracovnú skupinu na úpravu vnútorných pravidiel fondu, ďalšie aspekty výzvy a jej morálny rozmer však zostali bez povšimnutia. Na základe toho sa signatári rozhodli o svojom znepokojení informovať verejnosť a umožnili sa pripojiť i ďalším svojim kolegom. "Zodpovednosť nesie podľa nás predovšetkým predseda rady fondu Patrik Pašš, a to ako predseda riadiaceho orgánu fondu i ako najvýraznejší nositeľ konfliktu záujmov," konštatujú filmári. Pašš svojím podpisom menoval do funkcií členov odborných komisií, ktorí následne hodnotili žiadosti jeho spoločnosti. Podľa filmárov je v konflikte, že Pašš zároveň v mene fondu podpisuje aj zmluvy na pridelené dotácie. "V civilizovanom svete je podnikanie striktne oddelené od spravovania verejných zdrojov," kritizujú signatári.