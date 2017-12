Dve spomienky na Janka Jaborníka

S Jankom Jaborníkom som sa po prvý raz stretol ešte počas školy v Divadelnom ústave ako so špecialistom na činohru. O to viac ma prekvapoval, ako s neopakovateľným zápalom rozprával nielen o činohre, ale aj o opere, spevohre, či o ochotníkoch.

25. máj 2010 o 0:00 Oleg Dlouhý

Spoznal som ho ešte v „barakoch" na Pekárskej ulici v Petržalke, kde sedel spolu s pani Gizelou Mačugovou a mojím diplomovým školiteľom Jarom Blahom. Steny ich kancelárie boli obložené policami, plnými obálok fotografií, bulletinov a výstrižkov inscenácií od prvej Hubičky v SND z roku 1920. Dnes z nich študujú odborníci i poslucháči umeleckých škôl v Študovni Divadelného ústavu.

Druhá spomienka sa viaže na Janka ako na večného pútnika za divadlom. V jeho cestovnej taške bol najdôležitejší kufríkový Consul. Po večernom predstavení v Prešove sadol do vlaku a nocou sa presunul do Zvolena. Cestou napísal recenziu, či koncept interného hodnotenia. Tieto výjazdy podnikal so železnou pravidelnosťou po celom Slovensku. Ba stíhal ešte aj ochotnícke premiéry, semináre a prehliadky.

Medzi praktikmi si získaval partnerov a priateľov otvorenosťou, ochotou diskutovať, ale najmä vedomosťami, o ktoré sa nezištne delil.

A práve za oddanosť a otvorenosť je Janko Jaborník pre mňa najzasvätenejším odborníkom na slovenské, ale aj české divadlo. Bude nám chýbať.

Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 27. mája 11.45 h v bratislavskom krematóriu. Spomienková slávnosť sa uskutoční o 14.30 h v Dvorane VŠMU na Zochovej ulici v Bratislave.