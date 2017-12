Jarre: Technológie a život sa zbližujú

Rozhovor so slávnym francúzskym hudobníkom, ktorý odohral koncert v Bratislave.

27. máj 2010 o 16:30 Honza Vedral, MF Dnes

V decembri 2008 si JEAN–MICHEL JARRE zahral prvý raz na Slovensku. Včera sa do Bratislavy vrátil s novým programom, ktorý inšpirovala tvorba jeho priateľa, spisovateľa Arthura C. Clarka. Nový program na jeseň uvidia aj diváci v Košiciach.



Začiatok vášho aktuálneho turné bol pôvodne plánovaný už na začiatok roka. Prečo sa to posunulo?

„Menil sa program celého svetového turné. Som rád, že sme nakoniec našli iný vhodný dátum. Veľa času tiež zabrali prípravy novej koncepcie koncertov."

Foto: Robert Švantner

V čom konkrétne je nová?

„Mám tú myšlienku v hlave už nejaký čas. Toto turné sa od predchádzajúcich výrazne líši. Okrem svojich najznámejších skladieb hrám aj tie trochu zabudnuté a niekoľko noviniek. Všetky sú však úplne prearanžované pre nástroje, ktoré mám na pódiu. Som obklopený sedemdesiatkou nástrojov, ktoré sú súčasťou mytológie elektronickej hudby. Niektoré z nich sme vyrobili špeciálne pre túto šou. Nová je tiež scéna, plná trojrozmerných efektov, svetiel, videoprojekcií a laserov."

Ale divákom nedávate 3D okuliare. Prečo?

„Trojrozmerný efekt je urobený bez nich, nie jako v Avatarovi. Použili sme 3D efekty, ktoré ľudí ešte hlbšie vťahujú do hudby. Scénografia je tentoraz tiež dosť odlišná a, samozrejme, i hudba, ktorú hrám."

Máte v novej šou nejaký špeciálne obľúbený moment?

„Dosť zaujímavé sú kamery, ktoré naživo snímajú, čo sa deje na pódiu. Jednu mám umiestnenú priamo na svojich okuliaroch, takže ľudia môžu vidieť, čo vlastne robím.

Chcete im dokázať, že hráte skutočne naživo?

„Presne tak. Dnes sa veľa hudby pripravuje v počítačoch a potom iba púšťa. Vďaka tej kamere všetci vedia, čo sa presne s nástrojmi na pódiu deje. Veľa sme zapracovali aj na koncepcii svetiel. Nepoužívame populárne LED obrazovky, stavili sme na videoprojekcie, ktoré majú vrelší tón."

Foto: Robert Švantner

Prelomovú nahrávku Oxygene ste nahrali pred vyše tridsiatimi rokmi a nedávno ste sa k nej znovu vrátili. Ako si spomínate na to nahrávanie?

„Vtedy sa nikto príliš nezaujímal o životné prostredie a ekológiu. A odrazu prišla nahrávka, na ktorej išlo o budúcnosť planéty a úprimne povedané, bolo ju najskôr dosť problém dostať do sveta. Ale som rád, že sa tú myšlienku podarilo rozšíriť a dnes sa o ekológiu zaujíma takmer každý. Veď v tom čase sme mali iba víziu, že po roku 2000 už nebude nič ako predtým."

To už však máme desať rokov za sebou.

„A ako by sme pre to stratili svoju víziu budúcnosti. Aj preto je môj súčasný koncertný program dosť previazaný s myšlienkami sci-fi a zaoberá sa mnohými futuristickými myšlienkami."

Akými konkrétne?

„Budúcnosť je v mojich predstavách založená na akomsi hybridnom prepojení analógového a digitálneho sveta. Nemyslím tým iba hudbu, ale aj naše životy, pretože technológie a život sa čoraz viac zbližujú a sú vo väčšej harmónii."

Nový koncertný program odkazuje k slávnej ságe Vesmírna odysea od spisovateľa Arthura C. Clarka. Bol to váš zámer?

„Samozrejme. Jeho kniha 2010: Druhá vesmírna odysea ma veľmi inšpirovala."