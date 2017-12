Snehulienka pre gamerov

Režisér Newell nakrútil akčný veľkofilm podľa série videohier Princ z Perzie.

28. máj 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Napriek atraktívnym exteriérom a profesionálne zvládnutým efektom je výsledný dojem z filmu rozpačitý.

Anglický režisér Mike Newell má za sebou dlhú kariéru, no poznáme ho ako tvorcu romantickej komédie Štyri svadby a jeden pohreb. Pozornosť si získal už televíznou verziou Muža so železnou maskou a trilerom podľa Stokera Prebudenie.

Predchádza ho povesť zručného rozprávača, rešpektujúceho hercov, skôr konzervatívca, ktorý nepodlieha lákaniu dynamického strihu a roztrasenej ručnej kamery. Žeby práve on bol ideálnym tvorcom filmu podľa kultovej videohry?

Dôraz na tradičné hodnoty

Po romantickom prepadáku s Juliou Robertsovou Úsmev Mony Lisy a najslabšom pokračovaní Harryho Pottera si do tretice vylámal zuby aj na pokuse sfilmovať klasiku Láska v čase cholery. Tým viac odvahy prejavil producent Jerry Bruckheimer, keď Newellovi zveril réžiu akčného veľkofilmu podľa série videohier Princ z Perzie. Prvá z nich vznikla už pred 21 rokmi, takže malých i veľkých fanúšikov má po celom svete nadostač.

Film podľa hry The Sands of Time s rozpočtom 150 až 200 miliónov vznikol pre Walt Disney Pictures: nijaký sex, nijaké drastické scény, provokatívne myšlienky ani hrubé výrazy. Zato preferovanie „tradičných hodnôt", najmä klasickej rodiny. V USA je napriek tomu táto disneyovka prístupná mládeži do 13 rokov len v sprievode rodičov! Druhý raz v disneyovskej histórii - po Pirátoch Karibiku.

Úsilie nadviazať na úspech Pirátov Karibiku či Transformerov kole oči. Lenže producenti sa tentoraz, aj vzhľadom na dejisko (zdôrazňujú Perziu, o islame niet ani zmienky), rozhodli zaobísť bez kontroverzného, pre väčšinu divákov príťažlivého nejednoznačného a problémového hrdinu typu kapitána Sparowa, aj bez svojhlavých hercov z rodu Johnnyho Deppa. A, žiaľ, i takmer úplne bez vtipu, nadhľadu a hravosti.

Bruckheimer riskoval aj pri výbere scenáristov. Boaz Yakin, Doug Miro ani Carlo Bernard nemajú za sebou významnejšie scenáristické úspechy ani skúsenosti. No práve oni mali tú najťažšiu úlohu.

Vo videohre je divák hráč priamo zaangažovaný a motivovaný. Vedením postavy dokazuje svoje schopnosti, napínavým sa stáva prekonávanie prekážok. Je podstatou hry, príbeh tvorí len zámienku na rozohranie situácií.

Riskantný výber hercov

Film naopak potrebuje silný príbeh a výrazných hrdinov, ale aj osobitú atmosféru, danú zmesou postáv, vzťahov, príbehov, hereckým obsadením, kamerou a strihom. Iba tak dokáže zaujať, pripútať na sedadlo v kine, motivovať ku kúpe DVD a prilákať aj na pokračovanie.

Riskantné je i herecké obsadenie. Najväčšou hviezdou je veterán Ben Kingsley vo vedľajšej role kráľovho brata. Predstavitelia princa Dastana a princeznej Taminy Američan Jake Gyllenhaal i Angličanka Gemma Arterton sú síce známi, no pri ich výbere akoby najviac zavážila fyzická podoba s hernými predobrazmi.

Chabý príbeh, pozliepaný z často protikladných motívov je vyrozprávaný ako sled „videoherných" akčných scén bez nápadov či prekvapení. O postavách sa dozvieme najmä to, ako vedia skákať a bojovať. Medzi Dastanom a Taminou to neiskrí, pretože to neiskrí medzi Gyllenhaalom a Artertonovou.

Marocké exteriéry sú úchvatné, trikové zábery zvládnuté, ale, úprimne, podobných sme už videli tucty. Celkový dojem: dobre spravená rozprávková hra pre decká. Len kde, dočerta, je ovládač?!