Druhá samovražda Sexu v meste

Filmové pokračovanie je ešte horšie ako prvý diel, návštevnosť to zrejme neovplyvní.

29. máj 2010 o 0:00 Ján Gregor

Na vysokých podpätkoch do púšte, v značkovom oblečení do kuchyne. Sex v meste 2.(Zdroj: OUTNOW)

Dve a pol hodiny. Toľko trvá film, ktorý sa z New Yorku presídlil do Abú Zabí a stratil tým takmer všetko, čo v pôvodnom seriáli stálo za pozornosť.



Každý ženatý muž si občas chce čítať noviny a pozerať televízor. Aj nymfomanky majú menopauzu. Malé deti často plačú. To je len niekoľko objavov filmu, ktorý dobre fungoval ako televízny seriál, ale pri prechode do kina spáchal už druhú samovraždu.

Seriál sa s pribúdajúcimi rokmi stával čoraz viac konvenčným, stále si však dokázal udržať nadhľad, postavy mali integritu a jedna z hlavných postáv dokonca bojovala s rakovinou, takže už nešlo iba o bohapustú posteľnú zábavu a nejaké povinné múdrosti na záver každej epizódy.

Štyri nešťastnice

Starostlivo budovaná značka práve utŕžila druhý úder pod pás, ale stále je silnejšia než dva nové výhonky a zrejme sa dočkáme aj ďalšieho pokračovania. Jediné poučenie, ktoré si tvorcovia zobrali z krízového vývoja je, že je jedno, čo nakrútia, štvorica kamarátok z New Yorku má pre publikum stále svoj sexepíl. A ak ho nemá, aspoň sa diváčky môžu zblízka prizrieť, ako ich ohlodáva zub času.

Postavou odsúdenou nielen na choroby, ale aj na takú strašnú a nevídanú vec, ako je starnutie, je Samantha. Je za tým americké puritánstvo a trest za jej radodajnosť? Celý Sex v meste 2 jej prisúdil úlohu ženy, ktorá sa zúfalo bráni prechodu. Na raňajky zhltne vyše štyridsať piluliek, na letisku robí hysterické scény, keď jej chcú zhabať hormóny a väčšina jej vtipov smeruje k tomu, akým obdobím práve prechádza. Ak hľadáte príklad dôstojného starnutia, hľadajte inde.

Život je krutý aj k ďalším postavám. Carrie po dvoch rokoch manželstva s Úžasným zisťuje, že je o niečo obyčajnejším chlapom, než sa zdalo. Seriál ich dlhé roky starostlivo držal v bezpečnej vzdialenosti a on sa najčastejšie zjavoval v drahom aute, na ktorom stiahol okienko a pozval ju na spoločnú večeru do luxusnej reštaurácie. Ako domáce zviera už predvádza o niečo nudnejšie kúsky.

Abú–zabí–dooooooo

Trpí aj Charlotte, nielen kvôli dvom plačúcim deťom, ale aj preto, že jej írska pestúnka nenosí podprsenku a jej manžela to evidentne vzrušuje. Z tejto všeobecnej mizérie existuje jediná úniková cesta, spoločná dovolenka v luxusnom hoteli na pozvanie arabského šejka.

Na štvrtú zúčastnenú film takmer úplne zabúda a ešte jej zoberie aj to, čo vždy milovala – jej prácu. Mirande prischne iba úloha bútľavej vŕby a jedinej racionálnej osoby spomedzi celej štvorice. Až kým neprídu scény na arabskom trhu a neocitneme sa v komédii z druhej či tretej filmovej ligy.

Už v seriálových časoch sa Sex v meste najviac zakýval, keď niektorá z postáv opustila Manhattan a spolu s ním prostredie, ktorému rozumela a do ktorého zapadla. Druhý celovečerný film na úvod demonštruje liberálnosť New Yorku na veľkolepej gejskej svadbe, kde sa sobášia Stanford a Antony. V seriáli sa neznášali, tu poslúžili ako jednorazové figúrky, a tak musia zahorieť láskou. O ďalšiu exotiku sa postará pozvanie do Arabských emirátov. Film robí fatálnu chybu, keď postavy zavedie na miesta, kde môžu spadnúť z ťavy. A ony naozaj budú padať.

Seriál musel v Amerike čeliť kritike, že zobrazuje výhradne bielych ľudí, pokus o rasovú pestrosť v tomto filme je pre arabský svet viac urážkou, než poklonou. Relatívne inteligentné ženy z amerického veľkomesta sa správajú hlúpo a len racionálna Miranda občas vykríkne nejakú základnú poučku z bedekra. Napríklad, že máme rešpektovať základné pravidlá kultúry, ktorú navštívime.

Sloboda a solidarita

Film diváka núti, aby bol voči jeho postavám solidárny, sú akýmsi ľadoborcom slobodnej západnej kultúry. Zo solidarity ťaží aj vtedy, keď predpokladá, že mu publikum odpustí akékoľvek chyby z čírej nostalgie za starým dobrým seriálom. Bohužiaľ, kritiky sú nemilosrdné. „Film zostáva na povrchu ako stará ponorka, ktorej sa vybili baterky,“ tvrdí Wall Street Journal, „Drží sa hlúpych stereotypov, pretože je to hlúpy film urážajúcich doslova všetkých,“ pridáva sa Salon.

Sex v meste 2 pritom mohol obstáť ako ľahká komédia, keby nemal dĺžku vojnovej drámy a odolal by pokušeniu cestovať za hranice Manhattanu. Jeho humor má stále svetlé chvíle, ale dusia ich mnohé klišé a neobratnosti. Film paroduje kultúru, ktorej nerozumie, opakuje tie isté vtipy a je uťahaný ako turista, čo sa práve vrátil zo zbabranej dovolenky v Abú Zabí s kufrom plným špinavej bielizne a pieskom v topánkach.