Účinné repliky pani Robinsonovej

Ak je silná téma, na forme nezáleží. A tou je v hre, ktorú pripravilo bratislavské divadlo Aréna nielen nuda zlatej mládeže či večné generačné rozdiely, ale aj žiarlivosť matky a dcéry alebo vzťah staršej ženy a mladšieho muža.

29. máj 2010 o 0:00 Zuzana Uličianska





Hru Absolvent napísal Terry Johnson relatívne nedávno, podľa rovnomenného oscarového filmu z roku 1967. Ten možno poznajú len starší, pesničky Simona a Garfunkela z jeho soundtracku sa však stále hrajú.

Divadelný Absolvent je hviezdny titul pre zrelú herečku – Jana Oľhová presne takou je. Sú chvíle, ktoré jej vychádzajú úplne dokonale. Ako legendárna pani Robinsonová dokáže jedinou replikou diváka odzbrojiť, maličkým gestom povedať veľmi veľa.

Juraj Ďuriš v náročnej úlohe Benjamina, ktorého v kultovom filme stvárnil mladučký Dustin Hoffman, pôsobil nádejne. Škoda len, že bol vedený aj k povrchným prejavom, takže jeho rozpaky či neistota boli často priveľmi hrané. Príjemne pôsobila jeho partnerka Gabriela Marcinková, ktorá naivnej Elaine dodala šarm i spontánnosť.

Výstupy plné tragiky, irónie, ale aj nadšenia mladosti sa však v hre striedajú aj s priveľmi násilnými a povrchnými situáciami. Režisérka Soňa Ferancová sa zrejme obávala, aby produkcia neupadla do kvázirealistickej ru〜tiny, istotne sa v dobrej viere pokúšala odľahčiť niektoré témy. Po fraške sa však veľmi ťažko hercom nastupuje so scénou, pri ktorej by sa malo krájať sexuálne napätie.

Výstupy Oľgy Belešovej v úlohe Benjaminovej matky sú samy osebe skvelými komickými číslami, v kontexte predstavenia však len zvýraznili základnú otázku – bol potrebný posun až k sitkomovému herectvu? Museli byť napríklad náznaky homosexuálnej príťažlivosti zo strany pána Robinsona (Milan Antol) také prvoplánové?

Scénografka Eva Rácová si s nešťastným priestorom Arény poradila veľkorysým čistým gestom, akoby sa všetci parili v obrovskej saune. Aj kostýmy navrhla tá istá výtvarníčka s maximálnou elegantnosťou.

Absolvent patrí určite k tomu lepšiemu, čo táto sezóna ponúkla. Hra bola nastavená zaujímavo, len škoda, že nevyznela vnútorne pravdivejšie.