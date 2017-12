Zomrel bezstarostný jazdec Dennis Hopper

Hollywoodsky herec Dennis Hopper, ktorý sa preslávil réžiou kultového filmu Bezstarostná jazda a hlavnou úlohou v ňom, zomrel vo veku 74 rokov.

29. máj 2010 o 20:13 čtk, tasr

LOS ANGELES. Hollywoodsky herec Dennis Hopper, ktorý sa preslávil réžiou kultového filmu Bezstarostná jazda z roku 1969 a hlavnou úlohou v ňom, zomrel v sobotu vo veku 74 rokov na komplikácie spôsobené rakovinou prostaty.

Život amerického herca Dennisa Hoppera často pripomínal hojdačku - jeho herecká hviezda niekoľkokrát vyhasla, aby vzápätí znova zažiarila. Okrem hrania a režírovania sa Hopper venoval aj fotografovaniu či maľovaniu. Nesmrteľnosť mu však priniesol najmä film Bezstarostná jazda z roku 1969.

Video: Bezstarostná jazda (Easy rider)

Hopperovi, ktorý sa poslednýkrát vo väčšej úlohe objavil v roku 2008 v Umierajúcom zvierati, minulý rok v októbri lekári diagnostikovali rakovinu prostaty. V súvislosti s chorobou podal v januári žiadosť o rozvod so svojou piatou ženou, Victoriou Duffyovou, ktorú si vzal v roku 1996 a s ktorou má šesťročnú dcéru. Ešte v marci dostal Hopper svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy.

Rebelom navždy

Hopper (na snímke TASR/AP z filmu Bezstarostná jazda) si hneď na začiatku kariéry získal reputáciu konfliktného a rebelujúceho herca. Táto povesť ho sprevádzala aj v pokročilejšom veku a k jeho pádom prispeli aj drogy, alkohol a práve povestný temperament.

"Vo filmovom priemysle sú ľudia strelení, veľmi strelení, a potom je tam Dennis Hopper," napísal o ňom napríklad britský filmový časopis Hotdog. Búrlivý bol aj osobný život tohto päťkrát ženatého muža, ktorý sa pre svoje správanie načas ocitol na čiernej listine niekoľkých štúdií.

Rodák z kansaského Dodge City (narodil sa 17. mája 1936) hral už ako teenager divadelné úlohy v shakespearovskom repertoári. Pred kamerou sa prvýkrát objavil v roku 1954 vo filme Johnny Guitar Nicholase Raye, ktorý ho obsadil aj do Rebela bez príčiny vedľa Jamesa Deana. Hopper sa s Deanom zblížil a slávny filmový rebel ho podnietil k maľovaniu a fotografovaniu.

Hopper si zahral aj v Deanovom poslednom filme Obor. V druhej polovici 50. rokov sa uplatňoval v televíznych seriáloch, ale vtedy sa objavili prvé problémy v Hollywoodu kvôli správaniu. A nastal ústup zo scény.

Vrcholom následného návratu bola kultová Bezstarostná jazda (1969). Podľa kolektívne napísaného scenára (nominácia na Oscara) a v produkcii Petra Fondu tento film režíroval, za čo získal cenu na MFF v Cannes za debut. Vo filme vytvoril aj hlavnú postavu vlasatého motorkárskeho "hipíka" Billyho, ktorý spolu so svojím priateľom v podaní Fondu putujú naprieč USA. Ich drogami naplnená cesta ukázala v sprievode dobovej hudby búrlivú atmosféru tých rokov a film podal jedno z najcitlivejších svedectiev o Amerike 60. rokov aj preto, že vychádzal zo životnej skúsenosti svojich tvorcov.

Hopper získal dve nominácie na Oscara - za scenár k Bezstarostnej jazde (kde hral spolu s Petrom Fondom) a za úlohu alkoholika a stredoškolského basketbalového trénera v dráme Hráči z Indiany z roku 1986.

Video: Hráči z Indiany (Hoosiers)

Tvorivá kríza a drogy



Potom prišla ďalšia kríza a tvorivá pauza. "Od roku 1971 do 1982 som nenakrúcal filmy. Okre m iného som demonštroval proti vojne vo Vietnamu. Pamätám si, že mi nikto nepomáhal. Odišiel som žiť do Paríža," povedal v jednom z rozhovorov.

Niektorí režiséri mu napriek tomu občas ponúkli rolu, Hopper však všetko považoval za sprisahanie. Z tohto divokého obdobia plného drog a alkoholu pochádza napríklad aj úloha šialeného novinára vo filme Apokalypsa Francisa Forda Coppolu.

Video: Apokalypsa

V roku 1982 skončil v liečebni. "Pil som takmer dva a pol litra rumu denne a každých pár dní som si dal 14 gramov kokaínu," spomínal na toto ťažké obdobie, z ktorého ho dostala podivná historka.

"Ktosi vystavil moje staré fotografie, a to niekoho podnietilo, aby za mnou prišiel s ponukou ukázať najnovšiu maliarsku tvorbu. A ja som k vernisáži urobil performance - 'Ruskú smrtiacu stoličku'. Vstúpil som do kruhu zostaveného zo spojených zapálených dynamitových tyčí. A čupol som si, zatiaľ čo nálož explodovala. A prežil som. Keď som prežil, chcel som skoncovať so sebaničením, získať jasný pohľad a ísť ďalej."

Na výslnie sa opäť vrátil v roku 1986 v úlohe psychopata Franka Bootha v Lynchovom Modrom zamate. Comeback pokračoval v 90. rokoch úlohami vo filmoch Nebezpečná rýchlosť (1994) a Basquiat (1996).

Okrem herectva a režírovania sa Hopper venoval fotografovaniu. Vydal knihu fotografií Out of the Sixties a pripravil viacero výstav.

V rokoch 1961 - 67 bol ženatý s Brooke Haywardovou, v roku 1970 sa za deväť dní stihol oženiť aj rozviesť so speváčkou skupiny Mamas and Papas a herečkou Michelle Phillipsovou, v roku 1972 sa zosobášil s herečkou Dariou Halprinovou a v rokoch 1989-1992 mal za manželku Katharinu La Nasaovou. Od roku 1996 bola jeho manželkou Victoria Duffyová. Mal štyri deti.

Trailer k filmu Bezstarostná jazda