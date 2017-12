Kiss ukázali pravý rockový cirkus

Legendárna americká skupina sa po prvý raz predviedla na Slovensku. V sobotu na štadióne Interu Bratislava dokázala, že jej koncert sa stále vidieť oplatí.

Ďalšie vykopávky. Aj také boli reakcie na správu, že na Slovensko konečne príde slávna americká skupina Kiss, ktorá funguje už od roku 1973. Kto však videl sobotňajší koncert, ten vie, že títo chlapi v pomaly dôchodkovom veku sú stále zaujímaví nielen zmaľovanými tvárami a bizarnými kostýmami.

Bola to, samozrejme, veľká cirkusová šou, ale vychádzala z hudby, ktorá stále funguje.

Gitarových brnkátiek minú Kiss toľko, že výrobcovia by mohli byť ich sponzormi.

Na štadióne Interu v Bratislave sa cez víkend hrala trochu iná liga, akú obvykle ponúka náš futbal. Hoci poľskí Juice sa v úvode snažili, „predkapelou“ Kiss sa stali až Led Zeppelin. Ich Immigrant Song zaznela tesne pred nástupom americkej štvorice na pódium a na slávnu hardrockovú kapelu ešte počas večera prišlo (presnejšie povedané na kultový riff a prvú slohu z Whola Lotta Love).

Dalo by sa povedať, že gitarista a spevák Paul Stanley s basákom Gene Simmonsom začali tam, kde Led Zeppelin skončili – len hudba, ktorú robia oni, nie je až taká pestrá a aranžérsky prepracovaná. Viac stavia na melodických refrénoch a je robená nielen pre uši, ale aj pre oči divákov.

Kapela vo svojich typických pódiových kostýmoch.

Po takmer štyridsiatich rokoch na scéne Kiss stále nemajú problém vyskladať dvojhodinový koncert. Stále ich baví a stále dokážu zahrať (a čo nebýva pri starých muzikantoch vôbec samozrejmosť) aj veľmi slušne zaspievať svoje staré pesničky. Zaznelo aj pár kúskov z nového albumu Sonic Boom, ale najviac sa, pochopiteľne, čakalo na najväčšie hitovky ako Lick It Up, I Was Made For Lovin’ You či God Gave Rock And Roll To You. Kým ich celý štadión v záverečnom bloku s kapelou odtiahne, na pódiu horia ohne, vybuchujú petardy, zdvíhajú sa plošiny, vzduchom lietajú desiatky gitarových brnkátok, konfety aj hudobníci, Simmons pravidelne vyplazuje svoj jazyk veľkosti XXL, Stanley „hecuje“ publikum v pesničkách aj medzi nimi.

Popri dvojici otcov-­šesťdesiatnikov sa nestratili ani „synovia“. Eric Singer popri bubnovaní stíha spievať a odpaľovať pyrotechniku, Tommy Thayer sa venuje najmenej šou - je sústredený najmä na gitarové sóla. Aj diváci, ktorí stoja ďaleko, za svoje peniaze celú rockovú šou dokonale vidia – na pódiu stojí obrovská stena z LED panelov a niekoľko kamier sníma detaily hudobníkov, ktoré sa premietajú aj na veľkých plátnach vedľa hradby reproduktorov.

Bolo zaujímavé sledovať, kto všetko sa prišiel na prvú koncertnú zastávku Kiss u nás pozrieť. V dave boli rovesníci kapely, štyridsiatnici alebo dvadsaťročné páry z celého Slovenska. Tradičný komiksový mejkap, ktorý nosia ich idoly, mali na tvárach viacerí bez vekového rozdielu. Keď po dvoch hodinách na požiadavku kapely organizátori ešte odpálili polosilvestrovský ohňostroj, všetci odchádzali domov úplne spokojní.

Aké pesničky zahrali Kiss v Bratislave



Modern Day Delilah

Cold Gin

Let Me Go, Rock’N’Roll

Firehouse

Say Yeah

Deuce

Crazy Crazy Nights

Calling Dr. Love

Shock Me

I’m An Animal

100,000 Years

I Love It Loud

Love Gun

Black Diamond

Detroit Rock City

Lick It Up

Shout It Out Loud

I Was Made For Lovin’ You

God Gave Rock And Roll To You II (Argent cover)

Rock And Roll All Nite