Nedala sa mu predpovedať dlhovekosť

Wim Wenders hovoril, že „Dennis Hopper prežije celú svoju generáciu“. Nestalo sa - americký herec a režisér, hollywoodsky rebel a živelný umelec zomrel v sobotu vo veku 74 rokov.

31. máj 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

„Mal som pár hviezdnych chvíľ. Boli to len okamihy, ale aj to vám niekedy úplne stačí,“ povedal raz Dennis Hopper.(Zdroj: ČTK/AP)

Dennis Hopper nemal veľké predpoklady na dlhovekosť. Telo si ničil už keď mal dvanásť, pracoval u dedka na farme a začal piť pivo. A dôvody prestať nevidel ani vtedy, keď ho zatýkala polícia a odchádzali od neho spolupracovníci. Denne vypil dvadsaťosem fliaš piva a dva litre rumu, drogoval – a hneval sa na všetkých, čo popri ňom nestíhali.

Triezvo uvažujúci producenti by mu nikdy nemali dať robotu, lenže Dennis Hopper mal šťastie. Ku koncu šesťdesiatych rokov vtrhli do Hollywoodu revolučné osobnosti a spolu s nimi nové časy. Skostnatené pravidlá štúdií nahradili autorské práva scenáristov a režisérov, ktorí chceli o svojich filmoch rozhodovať sami. Finančný kalkul ustúpil tvorivosti, overené filmové postupy živelnosti. A vtedy producent Bob Rafaelson o Hopperovi povedal: „Ten chlap je šibnutý, ale som si istý, že čoskoro nakrúti geniálny film.“

Kľúčové herecké úlohy

Rebel bez príčiny (1955)

Svoju kariéru Dennis Hopper začal po boku slávneho Jamesa Deana. Apocalypse Now (1979)

Aj keď bol alkoholik, dostával pamätné úlohy. Postavu vyšinutého reportéra mu pripravil Francis Coppola.

Modrý zamat (1986) Film Davida Lyncha bol jedným z jeho úspešných návratov. V role úchyláka by bol ťažšie niekto presvedčivejší. Umierajúce zviera (2008)

Adaptácia románu Philipa Rotha je jeden z posledných filmov Dennisa Hoppera. Hrá v ňom samoľúbeho básnika - priateľa hlavného hrdinu (Ben Kingsley).

Hopper ho začal písať v roku 1969 spolu so svojím kamarátom Petrom Fondom. Hlavné úlohy dvoch motorkárov, ktorí iba slobodne brázdia po krajine a popritom prevážajú kokaín, si rozdelili medzi sebou. Ostatní kamaráti už neboli takí uchvátení, keď im Hopper o svojich plánoch rozprával.

V knižke Easy Riders, Raging Bulls jeho vtedajšia manželka Brooke hovorí: „Spočiatku ten film nikto nebral vážne. Neboli sme si istí, či sa vôbec niekedy dokončí. A keby sa aj nejakým zázrakom dokončil, neverili sme, že by sa naň chcel ísť niekto pozrieť.“

Naozaj, Hopper k filmovému médiu pristupoval mimoriadne nezáväzne. Napríklad, nerobil si ťažkú hlavu zo strihov a scénu, ktorú začal nakrúcať ráno, pokojne dokončil večer. Ale ukázalo sa, že Američania na taký film čakali. Videli v ňom svoju krajinu v postvietnamskej ére a ešte celkom čerstvé ideály a utopistické predstavy, ktoré sa zrazu rozplývali. Easy Rider bolo prelomové dielo, spolu s filmom Bonnie & Clyde od Arthura Penna postavilo Nový Hollywood.

Zrazu bolo po slobode

A potom, v roku 1971, prišiel druhý pokus s príznačným názvom The Last Movie. Je to film o nevydarenom filme a Hopper ním chcel divákom pripomenúť, že to, na čo sa chodia pozerať do kina, nie je realita. Preto sa potešil každému detailu (napríklad mikrofónu v ľavom hornom rohu), ktorý prezrádzal prítomnosť techniky a ničil filmovú mágiu.

The Last Movie dostal cenu kritiky na festivale v Benátkach, ale americkí recenzenti sa zhodli, že nemá ani hlavu, ani pätu. Nepotešili sa mu ani fanúšikovia Easy Rider, na jednej univerzitnej projekcii Hopper dokonca dostal úder päsťou.

Po dvoch týždňoch film stiahli z kín a tí bystrejší pochopili, že krásne obdobie filmovej tvorivosti dlhšie nepotrvá. „Bol to koniec. Takú slobodu nám už nik viac nedal,“ hovorí v knižke Easy Riders, Raging Bulls Hopperov výkonný producent Paul Lewis. Hopper sám sa z toho takmer dvadsať rokov nespamätal.

Bol opitý, keď hral reportéra v Coppolovej Apokalypse a nevedel o sebe, keď prišiel na nakrúcanie Wendersovho filmu American Friend. Mimochodom, prišiel naň v oblečení reportéra z Apokalypsy, s tromi fotoaparátmi na krku a Wenders vraví, že strašne smrdel. No a keď dostal úlohu úchylného gangstra Franka Bootha v Lynchovom Modrom zamate, zdalo sa, že sa do nej ani nemusí príliš štylizovať.

Liečil sa

Ale to bola tak trochu skreslená predstava. V čase Modrého zamatu sa už Hopper pokúšal zo svojich závislostí liečiť. Prinútili ho kamaráti, ktorí ho celí vydesení videli na diaľničnom obchvate v Houstone pri predvádzaní nového umeleckého čísla: Hopper zaliezol do papierovej rakvy obloženej dynamitom a čakal, či vybuchne smerom von, alebo smerom dnu. Potom sa spamätal a po niekoľkých rokoch poslušnosti mu mohol Wim Wenders predpovedať dlhý život.

Vravel to v roku 2003, v dokumente Dennis Hopper: Tvor (alebo zomri). Ale vlani Hopperovi diagnostikovali rakovinu a jeho boj s chorobou sa skončil bez šťastného konca – teda tak, ako nás na to pripravoval vo svojich filmoch.