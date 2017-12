Banksyho strápnili v New Yorku

Najznámejší predstaviteľ streetartu utŕžil v New Yorku hanbu. Domáci grafiťáci počmárali jeho diela.

31. máj 2010 o 16:47 Tomáš Prokopčák

Banksyho maľby v New Yorku prestriekali domáci grafiťáci. Je to reakcia na jeho spor s londýnskym writerom Robbom.(Zdroj: graffoto.co.uk, gothamist.com)

NEW YORK, BRATISLAVA. Je asi najznámejším pouličným umelcom súčasnosti. A široká verejnosť stále nepozná jeho identitu, aj keď jestvuje niekoľko dohadov. Britský Banksy pravdepodobne niekde z okolia Bristolu teraz dorazil do New Yorku, aby pomohol pri propagácii svojho nového filmu Exit Through the Gift Shop. Pri tejto príležitosti neodolal a vybral sa do mestských ulíc, kde namaľoval niekoľko svojich streetartových diel.

To, čo niektorí považujú za vandalizmus, sa pritom práve v Banksyho prípade predáva na aukciách za desiatky a stovky tisícok libier. Majitelia budov dokonca Banksyho maľby ukrývajú pod ochranné sklo či sa ich snažia zo steny vyrezať a následne na nich zarobiť.

Nie však v prípade amerického mesta, kde jeho streetartové diela domáci tvorcovia grafitov počmárali. Dali tak najavo, že medzi nich nepatrí. Navyše, na maľbách sa objavili aj písmená „Team Robbo“, ktoré odkazujú na starší Banksyho spor.

Stará škola je nedotknuteľná

Neúcta Američanov k ikone streetartu upozorňuje na konflikt, ktorý sa začal koncom minulého roka. Na stene londýnskeho Regents Canalu bola od roku 1985 maľba Robba WD, jedného zo zakladateľov grafity vo Veľkej Británii.

Dvadsaťpäťročné dielo je jednou z ikon tamojšej grafitovej scény a predstavuje korene londýnskeho pouličného umenia. Banksy však cez maľbu nastriekal chlapa, ktorý sa snaží Robba prelepiť šedými plagátmi. Streetartisa nechal kúsok nezakrytý, takže vidno, aká pôvodná maľba bola pod novým náterom.

akoby "vylepuje" na stenu tapety s Robbovou maľbou. Streetartista tak síce priznal pôvodný nápis, no ironizoval ho. Nasledovala ostrá reakcia komunity, ktorá Banksyho okamžite odsúdila a obvinila ho z neúcty.

„O tom spore som sa dočítal nedávno a prišiel mi úplne zbytočný,“ hovorí o roztržke Róbert Zeleňák, bývalý writer, ktorý sám seba označuje za sezónneho sprejera. „Vážim si Banksyho. V každom prípade jeho umenie si cením a vo všeobecnosti som proti 'battles'. Umenie radšej nech spolupracuje.“

Banksyho akcii však zrejme predchádzal osobný konflikt medzi ním a Robbom. Údajne došlo aj na facky. Po jeho kroku v Londýne sa však svetová grafitová verejnosť priklonila skôr na Robbovu stranu. Výsledkom je New York.

New York: Si trápny!

Robbovoou londýnskou odpoveďou na Banksyho útok bolo domaľovanie nápisu „kráľ Robbo“. V New Yorku teraz domáci umelci „prešli“ všetky Banksyho diela: preškrtali postavy, prelepili ich tváre a vyjadrili podporu Robbovi.

Premaľovania, akési „dissy“ sú pritom v komunite writerov bežné. Toto vizuálne umenie, podobne ako ďalšie súčasti hiphopovej kultúry, je postavené na prirodzenej úcte k autoritám zvnútra komunity. Jednou z takýchto autorít donedávna býval práve Banksy, ktorý dokázal streeart spopularizovať v širokej verejnosti.

Banksyho maľby striekané pomocou šablón totiž majú politické či sociálne posolstvo. Odkedy však začal predávať svoje výtvory na aukciách a vystavovať v galériách, časť streetartistov a grafitových umelcov sa mu otočila chrbtom. Mnohé grafitové blogy sa postavili proti Bristolčanovi, podľa nich už zo svojej podstaty takýto výtvarný prejav nepatrí do vnútra kultúrnych inštitúcií. „Podľa mňa streetart a grafity však patria do galérií rovnako ako každé iné výtvarné umenie,“ oponuje týmto názorom Zeleňák.