Takáto pyramída je iba v Bratislave

Terasa Slovenského rozhlasu bola cez víkend miestom oficiálneho otvorenia Dní architektúry a zároveň spomienkou aj poctou jej tvorcovi Štefanovi Svetkovi.

1. jún 2010 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

BRATISLAVA. Nielen budova Slovenského rozhlasu v piatok na chvíľu sprítomnila Štefana Svetka. Známy tvorca, ktorý ju navrhol, sa svojim bývalým kolegom a priateľom prihovoril z archívneho záznamu a otvoril tak víkendové Dni architektúry.

„Jeho mimoriadna osobnosť, solitérnosť a monumentálnosť, spôsobuje, akoby tu bol stále. Sú tu jeho veľké diela, ale aj ohromný morálny odkaz. Nikdy sa nebál hovoriť o veciach nahlas a pomenovať ich pravými menami," povedala koordinátorka Dní architektúry Henrieta Moravčíková, ktorá zároveň zdôraznila potrebu pripomenúť aj iné osobnosti.

Akcia dostala názov Bratislava hore­dole / Bratislava Up & Down, čo zdôraznilo pohľady na vertikálny smer rozvoja mesta. Počas dvoch dní tu architekti, historici a konštruktéri predstavili takmer dvadsať dominánt Bratislavy. Tie, ktoré ponúkajú výnimočné konštrukčné riešenie spojené s atraktívnym výhľadom, ako napríklad televízny vysielač, zároveň aj priestory málo viditeľné, no pre život mesta nevyhnutné (Bunker B-S-8, krypta Dómu sv. Martina).

Návštevníci sa mohli dostať aj do ateliérov, tie však lákali prevažne študentov architektúry. „Verejnosť zanevrela na architektúru a ešte si k nej nenašla cestu späť," tvrdí Moravčíková. „Pritom ide o plnohodnotnú súčasť kultúry, nie sú to ,len' budovy a konštrukčné diela. O architektúre existuje jedna z najkrajších esejí, Krematórium Dominika Tatarku. Kto však dnes píše o architektúre? Chce to ešte nejaký čas, aby sme jej znova dokázali rozumieť. Ľudia sa musia naučiť diskutovať s jej tvorcami, tí zase naopak, rešpektovať verejnosť."

Riešením nízkeho záujmu o architektúru podľa Moravčíkovej môže byť dnešná ekonomická situácia: „Možno práve teraz je obdobie veľkej šance pre dobrých architektov, ktorí tu sú. Musia totiž viac premýšľať, do čoho investujú čas. A tým môže byť výsledok lepší."