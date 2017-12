Všetci traja boli takí zlí?

Kanadský podnikateľ vysvetľuje, prečo bráni bývalého šéfa Baletu SND, ktorého nový riaditeľ divadla minulý týždeň odvolal spolu so šéfmi Činohry a Opery.

1. jún 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Petíciu proti odvolaniu šéfa Baletu SND Mária Radačovského organizuje podnikateľ ALEC KINNEAR. Tvrdí, že mu ide iba o férovosť a kvalitu súboru.



Koľko podpisov už máte?

„Vyše päťsto a na Facebooku máme skupinu, ktorá má už cez sedemsto členov.“

Prečo sa kanadský podnikateľ angažuje v prospech bývalého šéfa Baletu Slovenského národného divadla?

„Žijem v Bratislave a chcem tu vidieť dobrý balet. Chcem žiť v modernom meste s dobrou kultúrou. Prišiel som na Slovensko skôr, ako sa Mário Radačovský stal šéfom. Balet pred ním bol o. k., ale robil veľmi tradičné veci ako Labutie jazero či Luskáčik. On priniesol novú energiu a zaujímavý repertoár. Nie všetky predstavenia boli úspešné, ale v každom prípade, práve za jeho éry sa začalo chodiť na balet. Súbor dostal na turné do Kanady, pozval sem svetoznámych choreografov Kyliána a Kudelku. Keby sa s nimi nepoznal osobne, neboli by tu – nezaplatil by ich.

Prečítajte a pozrite si, ako sa zbierali podpisy na petíciu pred budovou SND.

Ako ste prišli na nápad s petíciou?

„Keď som bol na párty po predstavení made in: Canada, všetci hovorili, že treba urobiť nejakú petíciu, lebo odvolať šéfa deň pred premiérou predstavenia, v ktorom navyše tancuje, je škandál. Som mužom činu a moja priateľka je právnička, tak som povedal, poďme do toho. Prekáža mi spôsob, akým prebehlo striedanie šéfov Baletu. Keď menili tento post vo Viedni, trvalo to rok. Nový šéf prišiel z parížskej opery, kým sa zoznámil s tanečníkmi a situáciou, jeho predchodca dokončil rozbehnuté projekty a urobil rozlúčkové predstavenie.“

Podľa zriaďovacej listiny má riaditeľ SND právo vymenovať šéfov súborov priamo.

„To, samozrejme, má. Lenže Ondrej Šoth to urobil už týždeň po svojom príchode. Nepoznám tých ostatných šéfov okrem Radačovského, neviem, čo tu robili. Pochopil by som, keby niekto z nich bol taký zlý, že musí byť vymenený okamžite, ale všetci traja naraz? Čo si vyžadovalo takú neodkladnú akciu?“

Nový riaditeľ tvrdí, že to zverejní o dva týždne na tlačovej konferencii.

„Za takou rýchlou akciou by museli byť vážne veci. Mohol im povedať: Po budúcej sezóne ukončíme spoluprácu, pripravte, prosím, program a potom si plánujte niečo iné. A medzitým by mal čas na hľadanie nových šéfov. V tom by bola kontinuita.“

Myslíte si, že petíciou sa to podarí zmeniť?

„Keď nazbierame dosť podpisov, pôjdeme za ministrom kultúry a chceme dostať odpoveď, prečo sa stalo to, čo sa stalo. Myslím si, že Radačovský by sa mal znovu vrátiť do funkcie, na rok. Ak ho potom Šoth bude mať dosť, o. k., je to na ňom. Radačovského tím mal pripravený program na najbližšiu sezónu, mal dostať šancu urobiť ho. To by bolo fér.“



Podnikáte aj v oblasti kultúry, má vaša firma nejaké spojenie s SND?

„Žiadne. Petícia ma stojí dosť peňazí, moji pracovníci mi pomáhali po pracovnom čase, ja to celé už vyše týždňa organizujem a zbieram podpisy pred divadlom.“