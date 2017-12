Zaujímavá skladačka

Cez víkend žila Bratislava vynikajúcim divadlom. Ponuku predstavení akoby niekto ironicky a rafinovane poskladal.

1. jún 2010 o 0:00 Zuzana Uličianska

Cez víkend žila Bratislava vynikajúcim divadlom. Ponuku predstavení akoby niekto ironicky a rafinovane poskladal.



V piatok sa v historickej budove SND lúčil so svojimi priaznivcami doterajší šéf baletu Mário Radačovský. Záverečné ovácie mali, prirodzene, aj mimodivadelný pôvod. Keby si chcel na svoju rozlúčku vybrať tragický kus, v ktorom hrdina nakoniec padá zlomený nepriazňou, nemohol by si vybrať lepšie. Choreografia Jamesa Kudelku nie je prevratná, ale cíti hudbu a ponúka kultivovaný zážitok. Najsilnejším dojmom pôsobilo zakomponovanie najstaršej generácie tanečníkov na čele s obdivuhodnou Gustou Herényiovou, ktorá má aj po osemdesiatke ladnosť pohybov.

V ten istý večer v neďalekom Mestskom divadle DPOH bojoval o priazeň Bratislavčanov košický balet M. R. Štefánik, pod ktorým je podpísaný nový generálny riaditeľ SND Ondrej Šoth. Súboj umeleckých vízií sa tak skoncentroval až do divadelnej jednoty miesta a času.

Sobotný večer patril v Štúdiu novej budovy SND premiére Hráčov. V predvolebnej atmosfére dostala táto delikátna inscenácia režiséra Ľubomíra Vajdičku spoločenský presah. Gogoľ ponúka vynikajúcu štúdiu intríg špekulantov, ktorí svorne nadávajú na podvodný štát. „Rozvíjaj, cizeluj! Nestojí to za solídnu snahu a úsilie. Okamžite sa pri tebe vyskytne podvodník, ktorý na jeden záťah strhne stavbu, na ktorej si pracoval niekoľko rokov,“ sťažuje sa ku koncu falošný kartár Icharev.

Divadelný sviatok priniesli do Národného aj Martinčania zo Slovenského komorného divadla. Molierov Mizantrop o spoločenskej pretvárke by dnes zarezonoval aj odrecitovaný na čítačke. V odvážnej, vtipnej, na hranu idúcej réžii Romana Poláka však vykvitol do ironického majstrovstva aj vďaka excelentným hereckým výkonom protagonistov Mareka Geišberga, Lucie Jaškovej a Jany Oľhovej.

O vyvrcholenie mimoriadného víkendu sa postarala Companía Nacional de Danza, ktorá hosťovala v SND. Na čele tohto madridského súboru stojí od roku 1990 Nacho Duato, odchovanec Jiřího Kyliána, ktorý už v známom Nederlands Dans Theater pôsobil aj ako rezidenčný choreograf.

Duatove choreografie cestujú po svete. Dojímavú i dramatickú, dokonale predvedenú White Darkness, ktorá tanečný večer uzatvárala, môžu vidieť napríklad aj v Opéra national de Paris. Bratislavský divák má len málo šancí vidieť niečo, čo sa blíži k dokonalosti aj z interpretačnej stránky.

Pri búrlivých ováciách, ktoré si Španieli vyslúžili, som v duchu ďakovala všetkým, ktorým sa nepodarilo prerobiť nové SND na hypermarket. Ekonomické a politické spory na sekundu utíchli, vyhrávalo dobré divadlo.