Keby som to tušil, možno by som do toho nešiel, vraví Harapes

Balet SND odchádza na zájazd ešte bez svojho nového šéfa Vlastimila Harapesa, na internete zatiaľ pokračuje petícia za návrat Mária Radačovského.

2. jún 2010 o 0:00 Alexander Balogh

Odvolaný šéf Baletu SND Mário Radačovský tancuje hlavnú úlohu v najnovšom predstavení Made in: Canada.(Zdroj: Ctibor Bachratý)

BRATISLAVA. „Zájazdu baletného súboru, ktorý od 5. do 10. júna vystúpi v Prešove, Nitre a Piešťanoch, sa nezúčastním, som momentálne v Prahe, kde mám povinnosti s ukončením svojho doterajšieho pôsobenia," povedal včera pre SME nový riaditeľ Baletu Slovenského národného divadla Vlastimil Harapes. Vo všetkých troch mestách uvedie balet aj svoj najnovší titul svetoznámeho choreografa Jamesa Kudelku na hudbu Ludwiga van Beethovena a Antonia Vivaldiho Made in: Canada. Práve jeho premiéru 22. mája v Historickej budove SND sprevádzala neobyčajne emotívna atmosféra, keďže len deň predtým odvolal generálny riaditeľ SND Ondrej Šoth šéfa Baletu Mária Radačovského, ktorý v predstavení vystupuje v hlavnej úlohe. Reakciou na jeho odvolanie je aj petícia Bráňme slovenský balet, ktorú organizuje kanadský podnikateľ žijúci v Bratislave Alec Kinnear. „Počul som už o nej, aj keď detaily nepoznám," povedal Harapes. „Ja som v tom nevinne, sľúbil som Ondrejovi Šothovi, že funkciu šéfa Baletu zoberiem, no keby som tušil, čo to všetko vyvolá, možno by som do toho nešiel." Harapes vo svojej profesionálnej kariére tiež zažil niečo podobné. „Skrátili mi funkčné obdobie o dva roky, viem pochopiť, že je to pre Mária, ktorého som v minulosti pozval k sebe tancovať, nepríjemné," dodal. Fakt, že sa zmena na čele súboru udiala tesne pred premiérou, nepovažuje za šťastný, dúfa však, že sa situácia cez divadelné prázdniny upokojí. Naopak, organizátor petície oznamuje na svojej internetovej stránke, že do 14. júna chce vyzbierať čo najviac podpisov za návrat Mária Radačovského na čelo Baletu SND a s touto petíciou osloviť ministra kultúry. V ten istý deň má generálny riaditeľ SND Ondrej Šoth vysvetliť dôvody, prečo odvolal nielen Mária Radačovského, ale aj šéfov Činohry Štefana Bučka a Opery Pavla Smolíka, ktorých nahradili Vladimír Strnisko a Peter Dvorský.