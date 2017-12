Tak veľa šťastia, Hobbiti!

Dvojdielna filmová adaptácia Tolkienovho románu prišla o režiséra

3. jún 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Kríza vo filmovom priemysle donútila Guillerma Del Tora vzdať sa svojho vysnívaného projektu.

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Dva roky žil mexický režisér Guillermo Del Toro na Novom Zélande, vymýšľal, písal, kreslil plány. A aby si pritom nezanedbal ani súkromný život, presťahoval so sebou aj celú svoju rodinu. Myslel si, že tam bude nakrúcať dvojdielnu adaptáciu Tolkienovho Hobbita a že sa s ňou v roku 2012 a 2013 ukáže v kinách. Začiatkom tohto týždňa sa však projektu vzdal.

Vzdal sa, pretože hollywoodske štúdio Metro Goldwyn Mayer doteraz nenaplánovalo začiatok nakrúcania a on už vraj nemohol dlhšie čakať. Lákali ho aj iné ponuky, po krásnom Faunovom Labyrinte je vyhľadávaný režisér, a chcel teda pracovať. „Stál som pred najťažším rozhodnutím v mojom živote,“ napísal Del Toro na webovej stránke TheOneRing.net. „Dva roky som dýchal pre čarovný svet z Tolkienovej Stredozeme. Veľmi ľutujem, že musím opustiť oba tieto krásne filmy.“

Aj hity sú v ohrození

Samotná správa o zastavení Hobbita nie je taká prekvapivá, pretože štúdio MGM má už istý čas finančné problémy, má 3,7 miliardový dlh a nikto ho s ním nechce kúpiť. Preto sa aj pred pár týždňami zastavili prípravy na 23. Jamesa Bonda a odložili na neurčito. Pozoruhodnejšie je čosi iné. Spočiatku sa zdalo, že kríza vo filmovom priemysle zasiahne najmä výrobu menších filmov, pri ktorých sa nepredpokladá, že by v kinách zázračne zarobili. Dnes sa už zdá, že v ohrození sú filmové hity. Možno aj tie, ktoré by sa mohli zviezť na novom trende, ktorý do kín vniesol trojrozmerný Avatar. Hoci Guillermo Del Toro popieral, že by svojho Hobbita nakrútil v 3D, v médiách sa o tej možnosti hovorilo.

Pôjde aspoň do kina

Producentom Hobbita mal byť Peter Jackson, agentúra Reuters píše, že ním aj zostáva, pretože on sa zatiaľ nevzdáva. Na dvojdielnej adaptácii mu záleží, sám podľa Tolkiena nakrútil trilógiu Pán prsteňov, ktorá po svete zarobila šesť miliárd dolárov. Ale chápe, že Del Toro z takýchto neistých podmienok odstúpil – a bude za neho hľadať náhradu.

Del Toro sa na náhradnú verziu príde aspoň pozrieť: „Zostávam spojencom všetkých tvorcov Hobbita. Želám im veľa šťastia a budem prvý, kto na ich konečný film príde do kina.“