Nový riaditeľ: Pár ľudí si zo SND spravilo tunel

Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Ondrej Šoth po vymenovaní spustil finančné kontroly a pokračuje s prepúšťaním.

2. jún 2010 o 18:00 Oliver Rehák

V Slovenskom národnom divadle pokračujú personálne zmeny a prebieha finančná kontrola minulosti. Generálny riaditeľ SND Ondrej Šoth tvrdí, že spoluprácu ponúkol všetkým zamestnancom, no vzhľadom na závažné zistenia ekonomického charakteru musel rýchlo konať.

„Prehodnotenie potreby počtu interných režisérov a dramaturgov,“ píše sa v koncepcii projektu, s ktorým vyhral konkurz na miesto generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Ondrej Šoth. Nový riaditeľ včera svoje slová začal napĺňať. Po riaditeľoch jednotlivých súborov prepúšťacie listy dostali aj dramaturgovia a režiséri.

Lacná pracovná sila

Podľa zriaďovacej listiny SND má šéf divadla právo vymenovať aj odvolať riaditeľov umeleckých organizačných zložiek po prerokovaní s ministrom kultúry, čo Ondrej Šoth splnil. Prekvapila len rýchlosť zmien – nový generálny riaditeľ nastúpil do funkcie iba pred mesiacom a zdalo sa logické, že do personálnych zmien sa pustí najskôr počas divadelných prázdnin.

„Všetci ľudia boli vyzvaní na spoluprácu, no nie všetci sú ochotní spolupracovať. Sezóna sa nemohla dokončiť preto, čo sme tu našli a museli posunúť na ministerstvo financií, aby nám urobili odborné stanovisko. Musel som konať, pretože som za všetko zodpovedný,“ vysvetľuje Ondrej Šoth.

Šoth tvrdí, že momentálne prebieha dokumentácia a analýza podkladov. Na 14. júna zvolal tlačovú konferenciu, kde všetko plánuje povedať. „Som príliš odvážny na to, aby som nezverejnil isté ekonomické veci o tom, ako to tu fungovalo. Národné divadlo sa k vlastným zamestnancom správalo ako k lacnej pracovnej sile, peniaze sa dávali úplne iným smerom. Pár ľudí si tu urobilo tunel.“

Novinky v Opere

Podľa zriaďovacej listiny je právom šéfa SND robiť zmeny aj na postoch ostatných riaditeľov a vedúcich zamestnancov, čo sa tiež začalo diať. „V Opere bol zrušený celý realizačný tím – manažéri, projektoví manažéri, vedúci prevádzky. Mne to oznámil pán riaditeľ Dvorský,“ hovorí bývalý šéfdramaturg Opery SND Slavomír Jakubek. „Mali sme viac koncepčných stretnutí ohľadom dramaturgie budúcej sezóny, kontaktov na zahraničie a nepočul som z jeho úst žiadnu výhradu. Naopak, až do včerajšieho dňa naša debata vyzerala veľmi konštruktívne a profesionálne. Nemal nijaké výhrady ani nenaznačoval, že by sa mali udiať takéto masívne zmeny.“

Nový riaditeľ Opery Peter Dvorský tvrdí, že personálne rošády sú štandardnou vecou: „Bežne sa robia aj v iných divadlách, to nie je žiadna novinka. Len u nás sa to zdá byť inak. Jednoducho, moja predstava a predstava pána generálneho riaditeľa je, že budeme pracovať s iným tímom ľudí. Niektoré miesta sa budú korigovať, na iných došlo k výmene ľudí.“

Jakubek tvrdí, že nový riaditeľ mu sprostredkoval nové ponuky na ďalšiu spoluprácu od vedenia SND, ale on ich odmietol: „Jedna z nich napríklad hovorila niečo o poradcovi generálneho riaditeľa pre hudobné umenie, ale neviem o nej vôbec nič a nepovažujem to za koncepčné riešenie.“ Peter Dvorský nás s touto otázkou odkázal priamo na Ondreja Šotha.

Operu čaká 18. júna premiéra predstavenia Puritáni. Podľa Dvorského sa jej personálne rošády nedotknú, s čím Jakubek nesúhlasí: „Máme tam istý problémik, no od tejto chvíle za mňa nemá kto viesť komunikáciu. Chcem byť seriózny k zahraničným partnerom, ale už nemám na to právomoc.“

Bývalý šéfdramaturg sa viac obáva o podobu ďalšej sezóny: „Bolo by mi to ľúto, keby sa Opera vydala iným smerom. Máme nadviazané perspektívne vzťahy s Varšavou, Rigou, Bolognou, s viedenskou Štátnou operou, ktorej riaditeľ má prísť v septembri do Bratislavy, alebo s Budapešťou, s ktorou ideme robiť prvú koprodukciu vôbec. Nechcem robiť žiadne obštrukcie, ale je to aj o osobných kontaktoch na zahraničné osobnosti a o ich dôvere – po odchode z divadla nemôžem garantovať, ako sa ďalej budú správať.“

Peter Dvorský do pripravených projektov a dramaturgického plánu, ktorý zdedil, zasahovať neplánuje: „To sú zazmluvnené veci, ktoré nemôžem ani nechcem porušovať. Bolo by to protiprávne a nelogické.“

Z dramaturgov z Činohry SND sa nám včera podarilo získať iba stanovisko Martina Porubjaka, ktorý tvrdil, že mu zatiaľ nik z vedenia divadla oficiálne nič nepovedal.

Dramaturgovia Činohry majú podľa informácií SME dnes absolvovať stretnutie s novým šéfom súboru Vladimírom Strniskom.