Môže to byť koncert roka

Legendárny americký pesničkár Bob Dylan v stredu prvýkrát vystúpi na Slovensku. Čo vlastne budeme počuť?

4. jún 2010 o 0:00 Peter Bálik

Dylan v Bratislave. Spojenie, ktoré sa dlho zdalo dosť absurdné.

BRATISLAVA. Bob Dylan k nám pricestuje v rámci európskej časti turné. Aj samotná šnúra je v podstate výnimočná. Americký pesničkár zahrá v mestách, kde predtým nevystupoval. Už má za sebou koncerty v Aténach a Istanbule, neskôr ho čakajú napríklad Skopje, Bukurešť alebo Sofia.

Nekonečná šnúra

Na „nekonečnej šnúre“ je už od roku 1988, no samotný Dylan tento názov odmieta. Pravda je, že táto šnúra bola na dlhší čas prerušená iba raz – v roku 1997, keď ho takmer zabila infekcia srdcového svalu. „Skoro som sa stretol s Elvisom,“ povedal vtedy Dylan.

Hudobník veľmi dlho obchádzal Bratislavu. Viackrát si zahral v Prahe, vo Viedni, v Budapešti a dokonca aj nedávno v Ostrave. Slováci tak najbližšiu stredu budú môcť sledovať tohto pomaly sedemdesiatnika v akcii a zároveň sa môžu presvedčiť, že jeho umenie je stále aktuálne. Dylan k nám totiž nezavíta so žiadnou „oldies šou“ tak, ako to robí mnoho hudobníkov zo 60. rokov.

Legendárny pesničkár zažíva v posledných rokoch veľkú renesanciu. Jeho posledné štyri albumy označujú kritici za najlepšiu hudbu od čias pamätného albumu Blood On The Tracks z roku 1975. Zvlášť album Time Out Of Mind (1997) v produkcii Daniela Lanoisa patrí vôbec k tomu najlepšiemu, čo kedy v živote nahral.

Kto čaká pesničkára s gitarou, môže byť veľmi prekvapený. Dylan je totiž mužom mnohých tvárí. Už od svojho debutu v roku 1962 mení štýly tak často ako dáma šatník. Jeho hlavným nástrojom je dnes klavír, presnejšie elektrické piano. Gitaru zoberie do rúk maximálne dvakrát za koncert.

Prekvapujúce aranžmány

Podľa zoznamov skladieb, ktoré odohral v Aténach a Istanbule, budú na potešenie pamätníkov prevažovať hlavne staré veci. Zo šestnástich piesní bolo až jedenásť z jeho najsilnejšieho obdobia zo 60. rokov. V prídavkoch nechýbali hitovky Like A Rolling Stone a All Along The Watchtower, okrem nich napríklad hral aj nesmrteľnú Just Like A Women či Lay Lady Lay.

Zatiaľ to vyzerá na Greatest Hits Tour, no jeho železným pravidlom je, že výber piesní často mení a veci, ktoré napríklad zahrá v Budapešti, nemusí dať u nás. Dylan je úplne iný ako Leonard Cohen, ktorý sa striktne drží naskúšaného repertoáru. Že nezahrá váš obľúbený song, nemusí byť jediným prekvapením koncertu. Stáva sa, a to veľmi často, že tú skladbu naživo ani nespoznáte, aj tí najväčší dylanológovia občas napínajú uši, aby dokázali dešifrovať niektoré songy.

Pre Dylana nie je nahrávka vodidlom ako hrať naživo. Napríklad známa Shelter From The Storm prešla desiatkami rôznych úprav, naposledy na zimnom japonskom turné ju hral v podobe funky. Práve v tom spočíva sila jeho koncertov.

Nové a nové aranžmány robia jeho koncerty neopakovateľnými. Je to akoby ste počuli vašu milovanú pieseň, ktorú poznáte od A po Z, úplne prvýkrát.

Hello, Bratislava nebude

Dylan pricestuje do Bratislavy so skvelou päťčlennou kapelou. Medzi sprievodnými muzikantmi sa vyníma basgitarista Tony Garnier, ktorý s ním hrá dvadsať rokov, a určite si všimnete aj charizmatického gitaristu Charlieho Sextona, ktorý hrá ako o život.

Nečakajte, že Dylan povie niečo v zmysle „Hello, Bratislava“. S publikum takmer vôbec nekomunikuje, maximálne na konci predstaví skupinu. Dokonca stojí bokom k publiku a viac sa sústredí na svoje klavírne party, čo môže navodiť dojem, že je tak trochu mimo. No zdanie klame. Tento muž vie, že jediné, čo má cenu, je samotná hudba.

Ak sa mu večer vydarí a v problémovej Inchebe namiešajú dobrý zvuk, môže to byť koncert roka. Za najlacnejší lístok dáte v predpredaji 70 eur, ten najdrahší vás vyjde na 120.