Aká bude dnešná premiéra Dylana?

Legendárny americký pesničkár je na Slovensku už odvčera. Po dni voľna ho čaká prvý koncert u nás.

9. jún 2010 o 0:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Čo dnes zahrá Bob Dylan? To je asi otázka, ktorá najviac zaujíma tých, čo prídu do bratislavskej Incheby, kde sa rozloží legendárny americký pesničkár pri svojej prvej návšteve Slovenska.

Odpoveď nepozná ani on sám, rozhoduje sa priamo na pódiu. Porovnanie nedeľňajšieho koncertu v Belehrade s pondelkovým v Záhrebe však napovedá, čo sa dá očakávať. Polovica zo sedemnástich skladieb bola rovnaká – medzi nimi napríklad staré hitovky It Ain't Me, Babe či Highway 61 Revisited. V oboch mestách zazneli tri prídavky a prvými dvomi v poradí boli Like A Rolling Stone s Jolene. Na pokyn „šéfa“ môže päťčlenná sprievodná kapela aj v Bratislave spustiť ďalšiu klasiku Mr. Tambourine Man či Blowin' In The Wind, no kto pozná iba štúdiové nahrávky a nie Dylanov zvyk hrať staré veci vždy trochu inak, asi bude mať problém spoznať ich.

Ďalším prekvapením pre mnohých divákov bude, že väčšinu času strávi Dylan za klávesmi, po gitare siaha iba niekoľkokrát za večer. Okrem toho so sebou ešte vozí aj ústnu harmoniku.

Zákaz fotografovania a nahrávania koncertu je jeho štandardnou požiadavkou, prekvapivejšou informáciou od promotéra bolo, že si vyžiadal ochrankára. „Je to nezvyčajná požiadavka, zatiaľ sme sa s takou nestretli,“ hovorí Jana Mudríková z agentúry Vivien, ktorá koncert organizuje. Vysvetlenie však bolo jednoduché, kto včera popoludní chodil po centre Bratislavy, mohol zahliadnuť známu tvár: „Dylan a jeho sprievod dorazili už v pondelok v noci. Urobili si deň voľna a chceli ho stráviť v meste.“

Dnešný koncert je na sedenie. Keďže Dylan si vystačí bez predskupiny a v zmluve je čas príchodu na pódium o ôsmej hodine, do Incheby sa oplatí prísť načas. Lístky sa priamo na mieste kúpiť nedajú, v predpredaji však po celý deň zostáva základná cena 60 eur.