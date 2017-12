Princeznou proti svojej vôli

Košické Štátne divadlo si úspešne trúflo na Gombrowiczovu Ivonu.

9. jún 2010 o 0:00 Zuzana Uličianska

Režisér Czajlik potvrdil svoje renomé a vytvoril antirozprávku, s ktorou môže divadlo smelo cestovať aj na festivaly.

Bolo by to tragické, keby to nebolo tak vtipne napísané. Ivona, princezná burgundská je antirozprávka, ktorá nemá šťastný ani len začiatok. Princ Filip si svoju škaredú „princeznú" dovedie z ulice na dvor len z nudy a zvedavosti.

Filozofická dokonalosť

Štúdie štandardných vzťahových schém, ktoré prítomnosť „iného" v spoločnosti môže vyvolať, dovádza Gombrowicz do filozofickej dokonalosti.

Produkcia sa začína až operne, pohyby dvorných dám sú vynikajúco štylizované, choreografka Kata Kántor pracovala s nebanálnymi gestami. Dvorné ceremoniály sa odohrávajú na pokyn kvílivej píšťalky. Hudba Róberta Lakatosa je náročná, živá hra hudobníkov vtipne zakomponovaná do scén, už môže byť len bonusom.

Výtvarníčka Erika Gadusová má na zaujímavosti inscenácie výrazný podiel, vymyslela akési „obytné kostýmy", dámy majú na sebe niečo medzi krinolínou a stolom či kríkom upraveným na francúzsky spôsob. Aj lampy dostávajú nohy, poloniovské konšpiračné závesy sú priesvitné, zaujímavým spôsobom nasvecované.

Fenomenálny Soltész

Michal Soltész podal v úlohe princa Filipa fenomenálny výkon, je na striedačku drzý, milujúci aj krutý - všetko s inteligentným hereckým nadhľadom. Henrieta Kecerová vytvorila zaujímavú štúdiu málovravnej Ivony.

Réžia rafinovane pracovala s jej opakujúcimi sa sediacimi a ležiacimi polohami.

Péter Dudás, hosť z divadla Thália, presviedča „normálnosťou" intríg Kráľa Ignáca. Adriana Ballová nádhernú rolu Kráľovnej Margaréty využila, réžia výrazne pracovala aj s Komorníkom Jozefa Úradníka. Veľmi dobre svoje úlohy zvládli aj Peter Cibula ako Filipov priateľ či Peter Čižmár ako Inocent, Ivonin nápadník.

Ivona, princezná burgundská je titul, na ktorom mnohí svetoví režiséri ukazujú svoje majstrovstvo. Aj keď tempo košickej produkcie na niektorých miestach padá, ide nesporne o veľmi slušné dielo. József Czajlik potvrdil svoje renomé náročného režiséra, vytvoril kus, s ktorým môžu košickí divadelníci pokojne cestovať na medzinárodné festivaly.

Z pohľadu bežného repertoáru ide možno o risk, ledaže sa náročnejší domáci divák správnym spôsobom dozvie, že sa mu ponúka ozajstná divadelná delikatesa.