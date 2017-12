V Satelite sa dá aj dotýkať vystavených exponátov

Vo svete dominuje trend drevených hračiek, hovorí Katarína Hubová.

10. jún 2010 o 0:00 Lucia Tkáčiková

Satelit ponúka dizajnérsku prehliadku, ktorá vám dá čas. Čas na hru.

BRATISLAVA. Dobré výstavy sa dokážu pohrať s divákom, jeho pozornosťou, vnímaním či predstavivosťou. No len máloktoré výstavy lákajú diváka na to, aby sa prišiel pohrať s jej dielami. Vo výstavnom a informačnom bode Satelit na Dobrovičovej ulici sa to čiastočne dá, nastal tam totiž Čas na hru.

Na začiatku bola súťaž

Pod týmto názvom sa predstavuje výstava viac než sedemdesiatich hračiek, ktorá vznikla na základe súťaže. Koncom minulého roku ju organizovalo Slovenské centrum dizajnu.

„Išlo o súťaž na tvorbu hračiek z rôznych materiálov pre stredné aj vysoké školy s výučbou dizajnu," vraví riaditeľka Slovenského centra dizajnu Katarína Hubová. „Chceli sme súťažou podporiť záujem škôl o túto, v posledných rokoch zanedbanú oblasť. Študentov sme tiež vybrali preto, lebo hračka je úzko spojená s deťmi a k deťom majú najbližšie práve študenti."

Taký veľký záujem o súťaž jej organizátori nečakali. Na výstavu sa dostala asi polovica zo súťažných hračiek.

Hubová vysvetlila, že v súťaži nešlo o víťaza, nevyhral teda nikto a aj všetci zúčastnení zároveň. „Nešlo nám o udelenie jednej ceny, ale porota mala za úlohu vybrať reprezentatívne hračky na výstavu v rámci Medzinárodného veľtrhu detskej knihy v Bologni."

Hračky nešli do vitrín

Prebiehajúca výstava v Satelite Čas na hru je práve reinštaláciou prehliadky, ktorá bola súčasťou sprievodného programu slovenskej prezentácie v Bologni v marci tohto roku. Jej kurátorky Katarína Hubová a Adriena Pekárová doplnili hračky od študentov z deviatich umeleckých škôl o tvorbu profesionálnych dizajnérov - Tibora Uhrína, pedagóga z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Mariana Hubu, pedagóga Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru a mladého grafického dizajnéra Karola Prudila.

Stavebnice, skladačky, hojdačky, drevený ježko, ryba, veľký kôň či nápadité pexeso pre nevidiacich - kolekcia viac než 70 hračiek v Satelite doslova láka „dielo" vyskúšať. Škoda len, že na tejto výstave heslo „Dotýkajte sa vystavených exponátov" neplatí doslovne.

„Uvedomili sme si, že vystaviť hračky a nedovoliť sa ich dotknúť alebo ich zavrieť do vitrín, nebude veľmi atraktívne," vraví Hubová. „Jadro našej výstavy však tvoria študentské prototypy a aj keď sú nefunkčné, nesprávna a nešetrná manipulácia ich môže poškodiť." Práve preto je na „vyhratie" v Satelite zriadený akýsi špeciálny hrací kútik, kde nie sú prototypy. „Sériovo sú vyrábané stavebnice Gringo, Pedro a Veva od profesionálnych dizajnérov a sedacie vaky zo ŠUV," dodáva.

Drevený trend

Riaditeľka centra dizajnu hovorí, že vo svete stúpa trend drevených hračiek. „Naša výstava ponúka v tomto smere naozaj skvelé nápady," tvrdí. „Vyrábať ich je však dosť zložitý proces a výsledný produkt potrebuje komerčný úspech, a v tom ešte máme čo doháňať."

Okrem hračiek sa dajú na výstave pozrieť aj filmy. Prvý, rovnomenný Čas na hru má pätnásť hlavných hrdinov - pätnásť hračiek. Animovala ho Eva Jánovská, ktorá sa podieľala na ocenených filmoch Chyťte ho či Slepé lásky. Druhým filmom s papierovými postavičkami je Viliam, ktorý je diplomovou prácou Veroniky Obertovej z Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Postavičky z neho sa dajú nájsť aj na výstave. Tretí krátky film Ľuba Urbana zachytáva hodnotenie súťaže hračiek detskou porotou.

Hračky a celú súťaž môžu návštevníci zhodnotiť do 20. júna.