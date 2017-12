Cimrman pokračuje aj bez Ladislava Smoljaka

Žižkovské divadlo Járu Cimrmana po smrti svojho zakladajúceho člena trúchli, jeho členovia však divákom odkazujú, že budú hrať ďalej.

10. jún 2010 o 0:00 Klára Kubíčková, MF Dnes

PRAHA. Členovia Žižkovského divadla Járu Cimrmana sa dohodli, že budú pokračovať aj bez Ladislava Smoljaka, ktorý v nedeľu zomrel. „V utorok večer sme sa všetci zišli, aby sme sa dohodli, čo ďalej. Hrať budeme,“ povedal manažér divadla a herec Václav Kotek.

Do konca sezóny zostáva súboru zo Žižkova odohrať ešte tri predstavenia najnovšej hry České nebe, v ktorom bude v úlohe Komenského so Zdeňkom Svěrákom alternovať Miloň Čepelka.

Divadlo zvyklo odohrať približne dvadsaťpäť predstavení za mesiac, v júni ich malo vďaka zájazdom ešte viac. „Zájazdy budeme musieť trochu obmedziť, ale úmerne. Dohodli sme sa, že skúsime odohrať dvadsať predstavení za mesiac,“ upresnil Kotek.

Manažér populárnej scény tak potvrdil to, čo vyslovil už v nedeľu, po tom, čo prišla správa o smrti Ladislava Smoljaka: cimrmanovský humor musí pretrvať, aj keď Smoljakovým kamarátom a kolegom momentálne do smiechu nie je. V ďalších hrách z repertoáru divadla sa alternácie ešte hľadajú, no súbor chce hrať tak dlho, ako to pôjde.

Spoluzakladateľ divadla, herec a režisér Ladislav Smoljak zomrel v ranných hodinách v nedeľu v kladenskej nemocnici.