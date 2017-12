Dylan nám ukázal silu hudby

1. Leopard-Skin Pill-Box Hat

2. It Ain't Me, Babe

3. I'll Be Your Baby Tonight

4. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again

5. Just Like A Woman

6. Absolutely Sweet Marie

7. High Water (For Charley Patton)

8. Shelter From The Storm

9. Tweedle Dee & Tweedle Dum

10. Man In The Long Black Coat

11. Highway 61 Revisited

12. Forgetful Heart

13. Thunder On The Mountain

14. Ballad Of A Thin Man



Prídavky

15. Like A Rolling Stone

16. Jolene

17. All Along The Watchtower