Hancock privezie Imagine

Legendárny americký hudobník vydáva album a zahrá ho aj na Slovensku

12. jún 2010 o 0:00 Oliver Rehák

V apríli oslávil sedemdesiatku. S polovicou jeho životopisu by si iní už dávno iba užívali, no Herbieho Hancocka hudba stále baví. O týždeň mu vyjde nahrávka Imagine Project a o necelý mesiac jej koncertnú verziu uvidíme na pódiu.

Je asi rovnakým džezmenom, ako bol Miles Davis. S týmto žánrom obaja len začínali, kým Davis ho v 70. rokoch elektrifikoval a obťarchal prvkami rocku, Herbie Hancock zase prepadol rytmom funky. „On jednoducho zobral spodné vrstvy hudby a celú scénu postavili hore nohami,“ povedal džezový trubkár Lester Bowie. Na nohy však táto hudba postavila veľké publikum a Hancock začal zbierať platinové platne a ceny Grammy.

Svetoznámy klávesista a skladateľ hral prvýkrát na Slovensku v roku 1988, na Bratislavských jazzových dňoch. 6. júla sa do hlavného mesta vráti. Do svojej skupiny by mohol zavolať kohokoľvek, sám s väčšinou slávnych muzikantov už hral, asi len málokto z tých ostatných by odmietol pozvánku objaviť sa vedľa neho v štúdiu či na pódiu.

Teraz ho bude sprevádzať renomovaný bubeník Vinnie Colaiuta (Zappa, Sting, Chick Corea), mladá austrálska basgitaristka Tal Wilkenfeld, gitarista Lionel Loueke, klávesák Greg Phillinganes. Sprevádzať ho bude aj mladá speváčka Kristina Train.

Pestrosť je trend

Tento rok vyšlo už niekoľko albumov, na ktorých sa objavilo veľa exkluzívnych hostí. No kým u Gorillaz alebo Massive Attack je to bežné, Herbie Hancock si (s výnimkou albumu Possibilities) zatiaľ pozýval iba hudobníkov. Jeho Imagine Project je výnimkou: „Čokoľvek z tejto nahrávky sa odlišuje od mojich ostatných vecí. V minulosti ste si mohli kúpiť iba celý album, dnes si už môžete kúpiť každú skladbu, a tak si ľudia kupujú, čo chcú a vytvárajú si vlastné kompilácie. Môj nový album je tiež taká kompilácia,“ povedal v rozhovore pre časopis Bilboard.

Je to pravda - v jedenástich skladbách nájdete niekoľko spevákov z rôznych žánrov (Seal, Pink, Céu, Susan Tedeschi, Lisa Hannigan) a veľmi pestrý je aj zoznam muzikantov od worldmusicovej bandy The Chieftains a gitaristu Jeffa Becka až po skupinu Los Lobos či dcéru Raviho Shankara Anoushku. Celý projekt, ktorý vznikal na troch kontinentoch, sa nahrával aj na kamery, okrem cédečka by malo vyjsť aj DVD s dokumentom. Hancock opäť nezaprel svoju slabosť pre dobové trendy - nové skladby chce nechať zremixovať na internete.

Z Carnegie hall do Incheby

Na utorok 24. júna sa v newyorskej Carnegie Hall chystá večierok s výstižným názvom Seven Decades: The Birthday Celebration. Bude to veľkolepá koncertná oslava Herbieho Hancocka, na ktorej budú hlavnými gratulantmi slávni muzikanti Wayne Shorter a Dave Holland, nemenej exkluzívny je aj moderátor tohto večierka, komik Bill Cosby.

Určite by stálo za to byť pri tom, no stačí si pár dní počkať a Hancocka uvidíte naživo aj u nás. Bratislavský koncert nasleduje len krátko po európskej premiére albumu Imagine Project, ktorá bude 2. júla na prestížnom festivale vo švajčiarskom Montreux. Ceny najlacnejších lístkov do Incheby sa začínajú na sume 48 eur.