Riaditelia súborov SND mali vyplácať neoprávnené odmeny

Neoprávnene vyplácané odmeny boli vraj dôvodom, pre ktorý prišli o funkcie dvaja z bývalých riaditeľov umeleckých súborov Slovenského národného divadla

14. jún 2010 o 14:04 ČTK

BRATISLAVA. Neoprávnene vyplácané odmeny boli vraj dôvodom, pre ktorý prišli o funkcie dvaja z bývalých riaditeľov umeleckých súborov Slovenského národného divadla (SND). Novinárom to dnes povedal nový riaditeľ SND Ondrej Šoth, ktorý požiadal ministerstvo financií o kontrolu.

Šoth nastúpil do vedenia najväčšieho slovenského divadla začiatkom mája, riaditeľov súborov odvolal tri týždne po tom. Čelil za to kritike, za návrat baletného šéfa Mária Radačovského spísali petíciu. Radačovský i exšéf opery Pavol Smolík obvinenia odmietli.

Mal si nechať zvýšiť plat

"Na základe zistení vecí, ktoré som nečakal, ktoré v tomto divadle nájdem, bol som nútený konať okamžite," povedal Šoth. Bývalý šéf opery a tiež dočasný riaditeľ SND Pavol Smolík si podľa neho nechal od svojej podriadenej zvýšiť mzdu a priznať odmenu.

Smolík ČTK povedal, že nešlo o nič protiprávne, keďže v tom čase mu nikto iný ako šéfka ekonomiky divadla odmenu za riadenie nemohol schváliť. V období, keď divadlo nemalo riadne menovaného riaditeľa, totiž bola jeho štatutárkou. "Tento postup som konzultoval aj s ministerstvom kultúry vopred," povedal Smolík.

Šoth tiež tvrdil, že ekonómka predĺžila funkčné obdobie Smolíka v čele opery o tri roky do konca roka 2013. Podľa Smolíka by však takýto dokument nemohol byť platný. "Ja som veľmi rád, že tá kontrola príde," tvrdil. Podobne reagoval aj exšéf baletu Radačovský, ktorého tiež Šoth odvolal 21. mája. "Ja mám svedomie čisté," povedal ČTK.

Rozdali vraj tisíce lístkov

Podľa nového riaditeľa divadla však nielenže rozdávali veľa voľných vstupeniek na predstavenia, ale si za ne aj priznali podiely na zisku, ako keby ich predali. V balete tak údajne od sezóny 2007/2008 rozdali 14.041 vstupeniek, ich hodnotu nový manažment odhadol na 124.510 eur. "Neviem si predstaviť, že by som rozdal 14.000 lístkov. Chcem vidieť, ktoré predstavenia boli kedy rozdané," uviedol Radačovský. Odhadol, že ročne v balete rozdal najviac 400 lístkov.

V rozpore so Šothovymi príkazmi údajne uhradili faktúru do zahraničia. Radačovský však povedal, že išlo o zálohu za hosťujúceho umelca v predstavení Made in Canada a bola schválená ešte Smolíkom ako dočasným riaditeľom. Umelec by podľa neho v opačnom prípade neprišiel. Jeden z najúspešnejších slovenských tanečníkov celú "aféru" považuje za diskreditáciu a chce sa brániť aj súdnou cestou. Nechápe, prečo dôvody jeho odvolania neboli vyhlásené v deň, keď ho zbavili funkcie a prečo mu Šoth ponúkal pozíciu tanečníka. Práve za jeho odvolanie Šoth čelil kritike, urobil to totiž deň pred chystanou baletnou premiérou.

Nový riaditeľ vymenil aj šéfa činohry Štefana Bučka, hoci tam finančné pochybenia nezistili. Šoth však argumentoval, že má právo priviesť si svojich ľudí, teda operného speváka Petra Dvorského, režiséra Vladimíra Strniska a baletného umelca Vlastimila Harapesa.

Kritike na dnešnej tlačovej konferencii čelil aj sám Šoth. Dlhoročný dramaturg národného divadla Martin Porubjak označil za konflikt záujmov, že divadlo zamestnalo Harapesa i scénografa Juraja Fábryho, ktorí Šotha vybrali za riaditeľa divadla ako členovia výberovej komisie. Harapes reagoval, že ponuku dostal až po tom, čo Šotha zvolili.