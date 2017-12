Romantické Konvergencie

Festival komornej hudby Konvergencie opäť pocestuje po slovenských mestách. Hlavnou témou tohto ročníka sú skladatelia z obdobia romantizmu, ktorí žili v exile.

16. jún 2010 o 0:00 Oliver Rehák, (her)

Vrcholom by mal byť projekt Officium Novum, dielo Jana Garbareka a speváckeho zboru The Hilliard Ensemble.(Zdroj: ECM)

Koncertné turné robia najmä známi muzikanti z popovej či rockovej scény, no Jozef Lupták opäť dokazuje, že to funguje aj s klasickou hudbou. Tento violončelista už tradične vyváža svoj festival Konvergencie na letné turné. Od stredy 16. júna do nedele 20. júna tak bude znieť komorná hudba v štyroch mestách.

Keďže v programe dominujú diela Dvořáka a Mahlera, čo sú skladatelia, ktorí prežili časť života v zahraničí, nosná téma tohto ročníka je Romantici v exile. Štyri koncerty s týmto názvom sa budú postupne konať v Banskej Bystrici, Levoči, Šamoríne a v Liptovskom Hrádku. Umelecký riaditeľ Konvergencií Jozef Lupták bude cestovať so svojimi tradičnými priateľmi - huslistami Igorom Karškom a Ivanou Pristašovou, pianistkou Norou Škutovou a domácu interpretačnú špičku doplní jeden zahraničný hosť, švajčiarska violistka Ambra Albek. V Levoči zostane festival dva dni. Uvedie tam totiž aj hudobno-pohybovú improvizáciu pre tanečníkov a violončelo.

Po letnom rozjazde príde koncom septembra tradičná hlavná časť Konvergencií v Bratislave. Ako SME povedal Jozef Lupták, jej vrcholom by mal byť jeden exkluzívny projekt. V roku 1994 sa prvýkrát dal dokopy nórsky saxofonista Jan Garbarek s britským zborom The Hilliard Ensemble. Spojenie džezu so stredovekými nápevmi zafungovalo. A keďže prestížne nemecké vydavateľstvo ECM na jeseň vydáva už jeho tretie pokračovanie a muzikanti vyrážajú na svetové turné a keďže Konvergencie (ktoré sú práve aj o zbližovaní rôznych žánrov) zareagovali včas, ich tohtoročný vrchol je jasný.

Viac informácií o festivale nájdete na internetovej stránke www.konvergencie.sk.