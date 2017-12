Napätý záver sezóny v SND

Ondrej Šoth odvoláva a kontroluje, ale čelí aj výhradám a upozorneniam.

16. jún 2010 o 0:00 Eva Andrejčáková

Kroky generálneho riaditeľa SND Ondreja Šotha vyvolávajú emócie na strane nového i starého vedenia. Má na svedomí hĺbkovú kontrolu našej najväčšej scény, o ktorú požiadal ministerstvo financií.

BRATISLAVA. Generálny riaditeľ SND Ondrej Šoth podozrieva svojho predchodcu Pavla Smolíka, že si nechal zvýšiť plat a priznať odmeny štatutárkou, ktorú sám poveril svojím zastupovaním.

Smolík vysvetľuje, že v čase, keď bol generálnym riaditeľom, spadal priamo pod ministerstvo, na rozdiel od obdobia po polroku, keď sa jeho status zmenil na povereného riaditeľa a plat mu mohol meniť len štatutár poverený SND, ktorý ho zároveň menil desiatkam ďalších. Zároveň sa nenašiel platný dokument o predĺžení Smolíkovho funkčného obdobia do konca roka 2013. Ani podľa Smolíka takýto dokument nemôže jestvovať, keďže štatutárka nemala poverenie rozhodovať o personálnych veciach.

Tantiémy a tržby

Pochybnosti padajú aj na vedenie Baletu, kde sa od roku 2007 malo rozdať vyše štrnásťtisíc voľných vstupeniek, pričom v prípade niektorých produkcií sa z nich odvádzali tantiémy, ako keby boli predané.

Podľa bývalej šéfdramaturgičky Miry Kovářovej tieto zmluvy nezabezpečujú jednotlivé súbory, ale riaditeľstvo SND a tantiémy sa platia podľa pevných taríf alebo z tržieb. Podozrivým na úseku Baletu sa stal aj platobný poukaz do USA, ktorý bol, ako avizuje interná kontrola, realizovaný bez potrebných podpisov.

Hrať to najlepšie, čo máme

Pondelňajšia tlačovka sa niesla v emotívnom duchu aj vďaka šéfovi Činohry Vladimírovi Strniskovi. Podal si dramaturgiu. Plán budúcej sezóny sa má však predstavovať až koncom júna. Dramaturgovia sú už medzitým v externom vzťahu so SND, lebo Šoth je otvorený len takejto forme spolupráce. Považujú Strniskov postup za nekorektný, pretože jeho vízie zatiaľ iba popierajú a spochybňujú to, čo bývalá dramaturgia budovala.

„Mrzí ma, že výrazne spochybnil uvedenie troch nových slovenských pôvodných hier budúcej sezóny, jeho tvrdenia sú zavádzajúce. Nie je dobré donekonečna sa porovnávať so susedmi, máme hrať to najlepšie, čo máme. Niekedy sa to podľa textu ťažko odhaduje, často sa kvalita ukáže až spätne. Treba mať aj odvahu a riskovať," hovorí bývalá šéfdramaturgička Činohry Darina Abrahámová.

Priatelia alebo profesionáli

Bývalý dramaturg Činohry Martin Porubjak poukázal na konflikt záujmov. Do vedenia SND sa dostali ľudia, ktorí boli zároveň v konkurznej komisii. Šéf sekcie umenia ministerstva kultúry Peter Kováč uznal etický problém, a hoci Šotha minister kultúry na tento fakt upozornil, po právnej stránke zrejme nedošlo k pochybeniu.

Sporné sú prípady nového šéfa výpravy SND Juraja Fábryho a baletného šéfa Vlastimila Harapesa. Šoth sa obhajuje, že ľudia sa do vedenia dostali nie ako jeho známi a priatelia, ale predovšetkým ako profesionáli a odborníci.

Vlastimil Harapes pripúšťa, že keby neprijal post šéfa Baletu, Ondrej Šoth plánoval neprijať funkciu generálneho riaditeľa.