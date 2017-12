Je to len nechutná a trápna pomsta

Počas pondelkovej tlačovej besedy nového vedenia Slovenského národného divadla bol odvolaný šéf Baletu MÁRIO RADAČOVSKÝ v Kanade, a tak na jej priebeh reagoval zatiaľ len telefonicky.

16. jún 2010 o 0:00 Alexander Balogh

Súhlasíte so slovkom zatiaľ?

„Áno, pretože to, čo tam odznelo z úst generálneho riaditeľa Ondreja Šotha, už hraničí s diskreditáciou mojej osoby. V strede týždňa už budem na Slovensku a po porade s právnikom sa rozhodnem, aké kroky podniknem na očistenie svojho mena."

Nemali ste v úmysle zúčastniť sa na tlačovej besede?

„Z vážnych osobných dôvodov som už mesiac v Kanade. Ale ako sa dozvedám, čo pán Šoth narozprával, je asi lepšie, že som tam nebol, zrejme by som sa neudržal a vyvolal škandál."

Je teda napríklad údaj, že sa v Balete rozdalo vyše 14­-tisíc voľných vstupeniek, nepravdivý?

„Nie je nič ľahšie, ako podhodiť takéto číslo verejnosti. Je to absolútna manipulácia, už sa nepovedalo, že sú v tom zahrnuté organizované predstavenia pre sponzorov, dni otvorených dverí a podobné podujatia. Samozrejme, dávame voľné vstupenky politikom a iným dôležitým osobnostiam, vzácnym hosťom."

Podľa generálneho riaditeľa to nesmerovalo len k umelému zvyšovaniu návštevnosti, ale aj k neoprávneným ziskom.

„Je to totálny nezmysel. Tantiémy a všetko ostatné sa vypláca z reálnych, fyzických tržieb. Všetky moje zmluvy má LITA, ktorá ma zastupuje. Tomuto sa dá asi brániť už len súdnou cestou."

Vyčítajú vám aj údajne neoprávnený platobný poukaz na 2000 eur do USA.

„To je ďalšie zavádzanie. Išlo o zálohu pre svetelného dizajnéra Davida Finna, ktorý s nami spolupracoval na inscenácii Made In: Canada. Existuje na to zmluva, podpísaná vtedajším generálnym riaditeľom Pavlom Smolíkom."

Z funkcie šéfa Baletu vás odvolali 21. mája, prečo sa tieto obvinenia dozvedáte až teraz?

„Zrejme pán Šoth sa mesiac zaoberá hľadaním niečoho, čím by dodatočne zdôvodnil moje odvolanie. Viem, že už aj márne skúšal, či som teraz do Kanady neletel za štátne peniaze. Uvidím, čo bude ešte nasledovať. Neklamal som, nič som neukradol. Jeho správanie je trápne a nedôstojné aj pre inštitúciu SND. Počas šestnástich rokov svojej profesionálnej kariéry som nezažil to, čo za posledný mesiac."

Prečo vás teda odvolal?

„Z pomsty, že som mu nikdy nedovolil choreografovať naše predstavenia a nikdy by som ho do nášho súboru ani nepustil."