Víkendové hudobné festivaly

18. jún 2010 o 0:00 Oliver Rehák, (her)

Fajny Fest Kolonica

Tretí ročník prehliadky amatérskych skupín na východe Slovenska prináša prvýkrát aj ich súťaž. Od 18. do 19. 6. v Kolonici, športový areál. Účinkujú Slobodná Európa, Edo Klena-Klenoty, Podfuck, Pussy Busters, Porucha, Harem Heroes a ďalší. Vstupné dobrovoľné.



Buková

Prvá akcia v prírodnom areáli, ktorá má otestovať jeho pripravenosť na festival Minikvas. Od 18. do 19. 6. v Bukovej (okr. Trnava). Účinkujú Vidiek, Horkýže slíže, Vypsaná fixa (CZ), Chiki liki tu-a, Karpina, Zóna A... Vstupné 9,90 €. Viac informácií na www.bukovafestival.sk



Rádio Expres Festival

Najúspešnejšie domáce mená z playlistu rádia budú spievať aj podpisovať sa. Od 18. do 19. 6. v Bratislave, Zlaté piesky. Účinkujú IMT Smile, Jana Kirschner, Katka Knechtová, Zuzana Smatanová, Dara Rolins, Hex, Martin Chodúr, Kristína... Vstupné 15 – 20 €, viac info nájdete na http://festival.expres.sk



Yní víkend

Multiumelecký festival prezentuje „underground, street hudbu a straight edge“. Od 18. do 20. 6. v Banskej Bystrici, tržnica a Barbakan. Viac info nájdete na www.ynipiatok.sk



Bagdad Mosh Festival

Metal, hardcore, grind s medzinárodnou účasťou, ale aj súťaž v skateboardingu. Od 19. do 20. 6. v Čadci, Dom kultúry. Účinkujú Cripple bastards (ITA), The Arson Project (SWE), Malignant Tumour (CZ), Stillbirth (DE)... Vstupné 10 – 13 €, info na: www.myspace.com/bagdadmosh



Kalnafest

Festival, ktorého miestom konania je „relaxačno oddychová zóna pri tanku“. V sobotu 19. 6. v

Kalnej nad Hronom. Účinkujú Žalman Brothers band (CZ), Metropolis, Rocková gilotína. Vstupné 4 €, viac informácií www.kalnafest.sk

Senecké leto

Starí matadori, Guns and Roses revival, kráľovná cigánskych piesní, „super ohňostroj najvyšších európskych kvalít“, ale aj vyhliadkové lety balónom. V sobotu 19. 6. na Slnečných jazerách–Juh v Senci. Účinkujú Pavol Hammel, Gladiator, Katka Knechtová, Horkýže slíže... Vstupné 4 – 5 €, viac na www.seneckeleto.sk



Sunrise Open Air

Elektronická tanečná hudba. Od 19. do 20. 6., Nové Zámky, termálne kúpalisko Štrand. Účinkujú Morandi (RUM), Muzzaik (HU), Jewelz (D), Simon Bassline Smith (UK)... Vstupné 11,90 – 15 €, www.sunrisenz.sk



Divergencie

Medzinárodné večery komornej klasickej hudby, od 20. do 24. 6. v Skalici. Účinkujú klavírne duo Trevisan a Zaccaria (ITA), violista Ladislav Kyselák (CZ), skladateľ Ladislav Kupkovič (D), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala a ďalší. Viac na: www.skalica.sk/kultura