India sa pokúša preraziť do sveta. Cez Hitlera

Bollywoodski filmári v snahe zapáčiť sa Západu opúšťajú tradície. Ambicióznych filmárov zaujíma najúspešnejší lúzer.

21. jún 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Ambicióznych filmárov zaujíma najúspešnejší lúzer. Indický film sa chce dostať do sveta, aj keby mal byť Hitler v hlavnej úlohe.

Aj z Bollywoodu prichádzali správy, že filmový priemysel prechádza ťažšími časmi, celý minulý rok sa producenti pýtali, kedy to už bude za nimi. Vyslobodil ich obrovský hit o troch študentoch techniky 3 Idiots (Traja hlupáci) a vzápätí film o indickom prisťahovalcovi v Amerike My Name Is Khan (Volám sa Khan). V tom prvom hrá Aamir Khan, v tom druhom Shahrukh Khan - ani sa nedá povedať, ktorý z nich je v Indii väčšia hviezda.

Bez pesničiek a tancov

Keď sa bollywoodskemu dielu v kine darí, už za prvý víkend na ňom môžu vyzbierať aj pätnásť miliónov dolárov. Ale indický film má dnes iné ambície. Chce viac využívať aj medzinárodné trhy.

Najprv to skúšal tak, že popri miestnych hercoch obsadil do jednej z hlavných úloh Sylvestra Staloneho (to je prípad filmu Kambakkht Ishq), pomaly sa začal odvažovať viac a skúša sa ukázať i s modernejšími a možno aj striedmejšími príbehmi.

Skúsil to aj na festivale v Cannes, kde sa už sedem rokov do oficiálneho výberu nedostalo z Indie nič. Tento rok sa tam premietal film Udaah, ktorý je rozprávaním o chlapcovi, čo dospieva a bojuje, aby mu pritom okolie nezničilo jeho ideály. Nebolo to nič, z čoho by publikum malo byť hotové, ale organizátori možno chceli ukázať, že v Indii si trúfajú nakrúcať citlivé filmy bez tradičných pesničiek a tancov a že im to ide.

„Objavila sa vlna scenáristov a režisérov, čo v Indii dokážu vytvoriť veľké hity a zároveň majú spojenie so svetovým filmom a Hollywoodom,“ povedal pre festivalové vydanie časopisu Screen Siddharth Roy Kapur, šéf spoločnosti UTV Motion Pictures. „To, že sa vedia presadiť v zahraničí a zároveň zostávajú zakorenení v bollywoodskej kultúre, znamená, že v Indickom filme môže prežiť viac štýlov naraz.“

Prispel k nezávislosti

A kým agenti rozmýšľajú, ako predať do sveta menšie, mestské filmy (ako je napríklad nízkorozpočtový film nakrútený bezpečnostnými kamerami LSD: Love Sex Aur Dhokha), v Bollywoode oznámili, že idú nakrútiť film o Hitlerovi. Dostal názov Dear Friend Hitler (Drahý priateľ Hitler), píše britský denník Guardian. Tvorcovia tak možno chcú (ironicky alebo nie) pripomenúť názor, že Hitler nepriamo prispel k nezávislosti Indie.

Režisér filmu Rakesh Ranjan Kumar vraví, že v ňom vidí najúspešnejšieho lúzera dvadsiateho storočia a chce sa pozrieť na jeho vzťah s Evou Braunovou. „V úlohe vodcu mal úspech. Prečo zlyhal ako ľudská bytosť, čo mal za problém a čo to spôsobilo, to teraz chceme ukázať,“ povedal pre Mumbai Mirror.

Okrem toho, cieľom tvorcov je vraj preniknúť s filmom do sveta. Hlavnú úlohu odmietol Anupam Kher, zberateľ národných filmových cien , ktorý už nakrútil štyristo filmov a hral aj v komédii Blafuj ako Beckham, či v najnovšom filme Woodyho Allena. Možno zaberie aspoň to, že Evu Braunovú by mala stvárniť bývalá indická miss Neha Dhupia.