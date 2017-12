Volá sa to Depardieu. To je moja definícia.

Na Art Film Feste sa čaká na legendu francúzskeho filmu. V sobotu dostane cenu Hercova misia.

23. jún 2010 o 17:14 Kristína Kúdelová

Gérard Depardieu sa pobavil, keď si prečítal definíciu slova práca. Pri jeho nastávajúcej návšteve na Slovensku na ňu príde reč.

V knižke Ukradnuté listy Gérard Depardieu píše: „Už dávno som si to zariadil tak, aby ma chceli tí ostatní. Vždy som sníval o tom, že budem žiaduci, čo je vlastne opak práce. Nechcem nič dosiahnuť, nikam dôjsť. Nemám diár, nič si nepíšem. Využívam svoj čas podľa srdca. Nezabúdam, kam mám ísť, a hlavne, kto na mňa čaká.“

Nespútaný a očakávaný príde teraz Depardieu do Trenčianskych Teplíc. Na Art Film Feste aj on dostane cenu Hercova misia.

S whisky nebol problém

Zážitok z jedného náhodného stretnutia na parížskej ulici opísala Sophie Marceau. Gérard Depardieu ju zastavil na chodníku, zostal sedieť na motorke a nesňal si ani prilbu. Vo váhavom rozhovore jej iba povedal, že má pekné náušnice. Ona sa cítila nesvoja a v zjavnej nevýhode: „Uvedomila som si, že on má masku, ja nie,“ konštatovala.

Nemusel mať ani prilbu, dojem nepreniknuteľnosti vyvoláva už jeho veľká postava. Imidž hromotĺka dopĺňali jeho vlastné slová o spôsobe obživy: „Keď som potreboval prachy, kšeftoval som s Američanmi v Chateauroux. Whisky, cigarety, to nebol žiadny problém. Príležitostne som tiež kradol pre radosť.“

Ale kto sa nechce nechať oklamať, nepotrebuje veľa, len počúvať jeho prekvapujúco mäkký hlas alebo pokračovať v čítaní jeho listov.

Keďže na Art Film Feste ocenia jeho hereckú kariéru, odcitujeme trochu to, čo v nich napísal o práci: „Teraz sa pobavíte, keď vám prečítam definíciu slova práca. Francúzske travail pochádza z latinského trepalium, čo bol mučiaci nástroj s tromi hrotmi. Prečítam vám jeho definíciu: Nástroj slúžiaci na udržanie veľkých domácich zvierat pri kovaní alebo ošetrovaní. Ale ja, kamoško, nie som veľké domáce zviera. Proste som zviera ako­také a hrýzol by som, keby sa ma niekto pokúsil okovať. Volá sa to Depardieu. A to je moja definícia.“

Za slobodou

Živelnú náturu Gérarda Depardieua nedávno využili režiséri Benoit Delépine a Gustave Kerverne. Obsadili ho do hlavnej úlohy vo svojom filme Mammuth.

Mammuth, to je starý motocykel, Depardieu ho vytiahne v čerstvom dôchodkovom veku, a keď sa odváži roztrhať papiere, ktorého ho viažu k sociálnym úradom, konečne sa vydá za svojou slobodou.

Jeho francúzski kolegovia boli sklamaní, že na februárovom prestížnom filmovom festivale v Berlíne nedostal za túto úlohu cenu pre najlepšieho herca. Zdalo sa im, že ukázal nevídané veci.

V časopise Sudio sa to režisér Benoit Delépine pokúsil vysvetliť: „Už sa zdalo, že tú cenu naozaj dostane. Zrejme si však nakoniec porota povedala: On to nepotrebuje.“