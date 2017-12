Čo pozeráme

V porovnaní s českou obdobou súťaže Moja naj kniha, ktorá mala názov Kniha mého srdce, je slovenský výber bizarný. Hlasujúci diváci si nespomenuli na žiadneho ruského spisovateľa, pozoruhodný je zoznam domácich autorov.

24. jún 2010 o 0:00 Ján Gregor

„Som vyslanec úplných blbcov, čo píše pre takých, ako som ja," uviedol sa spisovateľ a častý návštevník posilňovne Ľubo Dobrovoda. Poďakoval sa svojim rodičom, ktorí mu pripravili „odporné a hnusné detstvo" a dali mu mnoho námetov na napísanie populárnej knihy Ja, malkáč. Jeho veľkým fanúšikom a propagátorom je Ľubomír Feldek a aj vďaka tomu sa Dobrovodova kniha dostala do semifinále súťaže Moja naj kniha. V nedeľu večer v Slovenskej televízii predstavili užší výber 25 finalistov.

V porovnaní s českou obdobou tejto súťaže Kniha mého srdce je slovenský výber bizarný. Hlasujúci diváci si nespomenuli na žiadneho ruského spisovateľa, pozoruhodný je zoznam domácich autorov. Nájdeme tam síce Pavla Dobšinského, ale aj knihu od Evity Urbaníkovej. Medzi najmilovanejších slovenských autorov všetkých čias by mal patriť aj Oto Malý za knihu Služobníkov denník, Pavel Hirax Baričák za knihu Raz aj v pekle vyjde slnko, Jaroslav Rumpli za román V znamení hovna a kolektívne dielo štyroch kamarátov Smrť kozy.

Na poznanie týchto titulov musíte byť celkom slušným znalcom domácej tvorby a určite sa nesmiete sústrediť na žiadnu elitársku spisbu. Fankluby a rodinní príslušníci zrejme zaberajú na plné obrátky, a tak výsledky slovenskej naj knihy smerujú k svojmu tragikomickému záveru. V septembri sa dočkáme desiatich kníh s najvyšším počtom hlasov, na konečných víťazov bude treba čakať až do novembra. Rozpaky nad zoznamom kníh ťažko zakrýval aj hosť relácie Jozef Bednárik, ktorý Slovákom dokonca vynadal, ale tak žoviálne, že to ani nebolelo. A malo by.