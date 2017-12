Däniken si podal ruku so Švejkom. Tak to aj dopadlo

Režisér Grant Heslov akoby chcel diváka presvedčiť, že mu nemá veriť.

25. jún 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Silný námet, slávni herci a zopár originálnych vtipných scén sotva vyváži všeobecne rozpačitý dojem.

Po prvom predstavení novinky Granta Heslova The Men Who Stare at Goats vlani na festivale v Benátkach zavládlo rozpačité ticho.

Snímka, pri preklade názvu ktorej si slovenský distributér neodpustil povinnú dávku vulgárnej „vtipnosti" (hoci originál erotický ani vulgárny podtón neobsahuje), je bizarná, absurdná, prešpekulovaná a neuveriteľná. Aby ste prijali to, čo sa odohráva na plátne, treba si uvedomiť, že základ má oporu v literatúre faktu. Iba príbeh, slabý a rozpačitý, je čistá fikcia. Akoby autormi námetu a scenára boli dvaja úplne cudzí, odlišní ľudia.

Fakty, špekulácie, príbeh

A skutočne. Predlohou je rovnomenná kniha britského novinára Jona Ronsona z roku 2004. O paralelách a možnom spojení medzi tajnými armádnymi programami, používanými americkými bezpečnostnými silami v rámci „vojny proti terorizmu".

Herec, scenárista, producent a príležitostne aj režisér Grant Heslov sa k Ronsonovmu dielu dostal ako verný poslucháč nočného rozhlasového programu o paranormálnych javoch.

Peter Straughan k Ronsonovým faktom a špekuláciám vymyslel príbeh, o ktorom režisér na benátskom festivale tvrdil, že „ma inšpiroval skúmať tento neuveriteľný svet, obývaný mužmi, ktorí do poslednej bodky veria všetkému, čo robia. A táto viera im dáva 'supersilu'".

Pri filmovom stvárnení neuveriteľnej, absurdnej skutočnosti však Straughan s Heslovom narazili na svoje vlastné limity i hranice trpezlivosti, zhovievavosti a odvahy producentov. Mimochodom, spoluproducentmi sú aj sám režisér Heslov a predstaviteľ jednej z hlavných postáv George Clooney - majitelia produkčnej spoločnosti Smoke House.

Bezzubá armádna satira

Tvorcovia si nezvolili cestu komediálnej štylizácie obrazu, ale skôr realizmu. Používajú spravodajské televízne zábery, filmové zábery často štylizujú na spôsob dokumentu či spravodajstva. Na posilnenie autenticity nakrúcali v Novom Mexiku a Portoriku. Lenže, v protiklade k tejto koncepcii, do hlavných i vedľajších úloh - asi s cieľom umocniť pocit absurdnosti - obsadili superhviezdy.

Možno prilákajú do kina viac divákov, no sotva ich presvedčia. Skôr celý film ešte viac vzďaľujú od reality i uveriteľnosti. George Clooney a Ewan McGregor čoby ústredná dvojica pôsobia veľmi bizarne a posilňujú atmosféru nepravdepodobnej čudnosti, podobne Jeff Bridges v úlohe veliteľa supertajnej paranormálnej jednotky, alebo Kevin Spacey ako neúspešný a žiarlivý spisovateľ sci-fi.

Hoci režisér Heslov je pôvodnou profesiou herec, chýba mu cit iných režírujúcich hercov. Akoby sa sústredil najmä na to presvedčiť nás, že mu nemáme veriť. Atraktívne reálie sprevádza neveľmi pútavý príbeh, vyrozprávaný ťarbavo a s mnohými začiatočníckymi chybami ako kŕčovitá, nepravdepodobná, neuveriteľná a preto bezzubá armádna satira.

Rovnako neohrabaný je i humor, postavený často len na smiešnom vzhľade či otrepanej situačnej komike. Snímka je úspešnejšia za hranicami USA, dosiaľ na vstupnom utŕžila takmer 70 miliónov dolárov, no vyslúžila si prevažne negatívne kritiky.