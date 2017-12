Víkendové festivaly

Cibula fest (Holíčsky zámok) - Festival Mlyn (Kamenný mlyn) - Papuča fest (Beluša) - Easthetic festival (Zemplínska šírava) - Tajvan leto (Čaňa) - Rockový záber (Dolný Kubín) - West Music Fest (Tvrdošovce)

25. jún 2010 o 11:46 (her)

Cibula fest

Jednoznačne akcia leta, svetoznáme kapely, ktoré už dávno nekoncertujú, inde veru neuvidíte. Len pozor – každá z nich má za menom malými písmenami jedno dôležité slovo - revival. Počas víkendu dnes a zajtra na holíčskom zámku uvidíte revival stvárnenie slávnych skupín Beatles, ABBA, Depeche Mode, Iron Maiden, ale aj českých a slovenských stálic Mira Žbirku, Mariky Gombitovej, Karla Gotta, Elánu a Teamu. Za vstupné zaplatíte 4-13€.

Viac informácií nájdete na stránke www.cibulafest.sk.

Festival Mlyn

Hudobná všehochuť s plážovým volejbalom uprostred borovicového lesa na Záhorí. Dnes a zajtra v Kamennom mlyne pri Malackách vystúpi Jana Kirschner, Jan & František Nedvědovci (CZ), Peter Nagy, Martin Chodúr, Fragile, Paľo Drapák a ďalší. Za vstup zaplatíte 16-18€. Viac info na www.festivalmlyn.sk.



Papuča fest

Čo znamená tento svojský názov? Musíte sa ísť presvedčiť sami, ani my to nevieme. Dnes a zajtra sa v Beluši predstavia Chinaski (CZ), Vidiek, Desmod, Komajota, Polemic a ďalší. Viac informácií nájdete na stránke www.papuca.sk.



Easthetic festival

Kombinácia Pohody a Wilsonicu alebo pokus o alternatívu ku komerčným akciám na východe Slovenska. Dnes a zajtra budú na Zemplínskej šírave účinkovať Nôze (FR) (na snímke), WWW (CZ), Realistic Crew (HU), The Autumnist, B complex, Lavagance, Vec, Swan Bride, Puding pani Elvisovej a ďalší. Vstupné 17-19€, viac info na adrese www.easthetic.sk.

Tajvan leto

Najväčší open-air festival v košickom regióne privedie dnes a zajtra na pódium v Čani pri Košiciach Desmod, Tublatanku, Zuzanu Smatanovú, Chinaski (CZ), Petra Cmoríka a viacerých ďalších. Vstupenky dostanete od 10€.

Viac info nájdete na adrese www.tajvanleto.sk.



Rockový záber

Bývalý spevák skupiny Iron Maiden aj (vraj) jeden z najlepších revivalov skupiny Queen v Európe, Horýže slíže a ďalší sa v sobotu predstavia na futbalovom štadióne vo Veličnej pri Dolnom Kubíne. Vstupné 9-12€. Viac info nájdete na adrese www.rockovyzaber.sk.



West Music Fest

Bluesová a džezová hudba, jazdecké hry, preteky a športové možnosti budú ťažiskom podujatia. Skupiny Deák Bill Blues Band (HU), René Lacko & Down Town, Dinamet (HU), Ska–Pra-Šupina vystúpia dnes a zajtra v Tvrdošovciach. Vstupné 10-18€. Viac info nájdete na adrese www.wmfest.sk